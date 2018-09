Sosiaalidemokraatit odottavat Ruotsissa tulosten kehittymistä – kilpailijat valmiina syrjäyttämään Löfvenin pääministerinä

Luopuvat kansanedustajat jättävät saappaita nuorten täytettäviksi – pieni sukupolvenvaihdos voi olla edessä

Erityisesti keskustan on löydettävä uusia kykyjä paikkaamaan monen konkaripoliitikon jättämiä aukkoja. Ensi kevään vaaleissa eivät ole ehdolla ainakaan Mauri Pekkarinen, Seppo Kääriäinen, Timo Kalli, Tapani Tölli, Markku Rossi, Kauko Juhantalo ja Niilo Keränen. Lisäksi Olli Rehn on valittu Suomen Pankin pääjohtajaksi ja on sen myötä jättänyt eduskunnan. Lue lisää