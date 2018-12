Liikenteessä kannattaa olla tarkkana – ajokeli on kehno ja jopa vaarallinen monin paikoin

Ajokeli on huono suuressa osassa maata. Vain lounaisimpaan Suomeen eli Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan ei ole annettu varoitusta ajokelistä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– Sade on se suurin tekijä, joka heikentää ajokeliä. Sateita on liikkeellä kaikissa olomuodoissa, sanoo päivystävä meteorologi Petri Hoppula.

Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan esimerkiksi Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa ajokeli voi olla vaarallinen. Etenkin itäisen Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikolla voi illan aikana kertyä paikoin yli 10 senttiä märkää lunta, minkä takia ajokeli voi olla paikoin erittäin huono.

Sateet tulevat laajalti jäätävänä tihkuna, lumena ja räntänä. Illan ja yön mittaan sateet muuttuvat vetisempään suuntaan ainakin läntisen Suomen alueella, jossa lämpötilat vaikuttaisivat vain nousevan. Sen sijaan idässä ja pohjoisessa pysytään pakkasen puolella.

– Mutta aamuun mennessä nollaraja siirtyy jo Oulun tietämiltä Etelä-Karjalaan. Aika suuri osa Suomesta nousee plussan puolelle huomisen kuluessa.

Näillä näkymin vain Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa ollaan sunnuntaina pakkasen puolella.

Liikennevirasto varoitti lauantaina iltapäivällä, että tiet ovat paikoin liukkaita Pohjois-Pohjanmaalla sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa. Tienpinnat ovat paikoin jäisiä ja sohjoisia lumi- ja räntäsateen takia. Ajokeliä haittaavat myös jäätävät vesisateet.

Hoppulan mukaan tienpinnat ovat olleet pakkasen puolella ja ne lämpenevät hieman viiveellä sitä mukaa kun ilma lämpenee.

– Liukkaus vähenee, kun ollaan plussan puolella niin ilman kuin tienpinnan osalta, mutta satanut loska, lumi ja sohjo haittaavat siltä osin mitä sitä ei ole ehditty aurata pois.

Pilviverho piilottaa komeetta Wirtasen taakseen

Maapalloa paraikaa ohittava komeetta Wirtanen alkaa pian olla jo paljain silmin havaittavissa pimeän aikaan, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo. Kattavan pilvipeitteen vuoksi Wirtasesta pääsee kuitenkin lähiaikoina nauttimaan vain aivan pohjoisimmassa Suomessa.

– Utsjoella on ainoa kohta, missä tälläkin hetkellä on selkeitä alueita. Tiistaina ja loppuviikosta komeetta voisi näkyä muuallakin Pohjois-Lapissa. Muualla on hyvin pilvistä perjantaihin asti. Pilvet eivät näytä edes rakoilevan millään tavalla, Tuominen kertoo.

Ursan mukaan Wirtanen on kirkkaimmillaan noin viikon päästä. Se on korkeimmillaan etelätaivaalla iltaisin noin kello 22–23, ja sitä voi tarkkailla aina alkuvuoteen asti.

Wirtanen on noin kilometrin halkaisijaltaan oleva jäästä ja sorasta muodostunut löyhä kappale. Se on nimetty suomalaistaustaisen löytäjänsä Carl Wirtasen mukaan.

