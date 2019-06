Rottia on kaikkialla Helsingissä – havainnot lisääntyneet myös Turun seudulla ja Itä-Suomessa

HELSINKI

Rottia liikkuu kaikkialla Helsingissä, kertoo rottatutkija Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

– Perinteisesti Kalliossa on paljon rottia, mutta nyt enemmän havaintoja on tehty myös Kannelmäessä, Roihuvoressa ja Munkkivuoressa. Ei voida sanoa, että Helsingissä olisi alueita, missä rottia ei ole. Toisaalta voi olla, että rottia on jossakin korttelissa, mutta viereisessä ei, Helsingin Kaupunkirottaprojektia johtava Aivelo sanoo.

Jyväskylässä ja Kuopiossa rottahavaintoja on tehty samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina. Rottahavainnot ovat viime aikoina lisääntyneet myös Turun alueella ja Itä-Suomessa. Isompia rottamääriä on tavattu myös Tampereen Sorsapuistossa. Porvoossa rottaongelma on levinnyt viemäreihin.

Rotanmyrkkyä ei enää myydä kuluttajille

Aivelon mukaan rottien levittämiä tauteja on tutkittu Suomessa viimeksi 1950-luvulla.

– En osaa sanoa, mikä tilanne on Helsingissä. Nyt meneillään olevassa projektissa otamme kuitenkin kuolleista rotista kudosnäytteitä.

Tropiikissa rotat levittävät muun muassa leptospiroosi-nimistä kuumetautia, joka voi johtaa kuolemaan.

– Arvioni on, että jos rotat levittäisivät Suomessa vakavia sairauksia, se kyllä tiedettäisiin. Hantaviruksia rotat voivat levittää, mutta terveydenhuoltojärjestelmässä pienen kuumeilun aiheuttajia ei yleensä tutkita.

Rotanmyrkkyä ei enää myydä kuluttajille. Torjunnassa on otettava yhteys alan yritykseen.

Jos ei halua rottia pihapiiriinsä, pitää muokata pihasta sellainen, että rotta ei siellä viihdy. Tämä tarkoittaa, että pihalle ei saa jättää ruokaa eikä seinustoille tavaroita, joiden alle rotat voivat rakentaa pesänsä. Myös nurmikko kannattaa pitää lyhyenä.