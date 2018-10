Rinne vei yrittäjille omat eväät: Uusi oikeusapuyksikkö joka maakuntaan ja verohuojennukset kolmelle ensimmäiselle työntekijälle

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on ollut Suomen Yrittäjien työvaliokunnassa esittelemässä puolueen reseptejä erityisesti pienyrittäjien aseman parantamiseksi.

Rinteen mukaan vastaanotto oli hyvä.

–Kukaan läsnä olleista ei ainakaan kyseenalaistanut ehdotuksiani. Sain kommentteja, joiden mukaan niissä voisi olla ideaa.

Rinne sanoo ymmärtävänsä pienten yritysten huolet.

–Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on riski taloudellisesti. Yrittäjä ei voi olla varma, että kulkeeko liikevaihto siihen suuntaan, että se kantaa seuraavan työntekijän palkkakustannukset.

Puolue onkin esittänyt, että ongelma poistuisi verohelpotuksella. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen myönnettäisiin 20 000 euron verovähennys.

Rinne on valmis menemään pidemmälle.

–Samaa periaatetta jonkintasoisella verohelpotuksella voitaisiin soveltaa myös toisen ja kolmannen työntekijän palkkaamiseen.

Rinne kertoo, että hän on hoitanut työurallaan noin 800 oikeusjuttua, joista iso osa ollut työsuhteen päättymisestä johtuvia riita-asioita.

–Olen havainnut, että työsuhderiitoja hoitaville lakimiehille kaikki ovat harvoja, yksittäisiä juttuja, niihin pitää perehtyä ja hakea tietoa joka kerta uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että se tulee yrittäjälle kalliiksi. Lisäksi pienyrittäjää rassaa ajan puute. Ei ole aikaa varautua ennalta mahdollisiin tarpeisiin saada oikeusapua.

Siksi Rinne ehdottaa järjestäytymättömille pienyrittäjille oikeutta yleiseen oikeusapuun.

–Voitaisiin rakentaa järjestelmä, jossa jokaisessa maakunnassa olisi vaikkapa yleisen oikeusaputoimiston yhteydessä yrittäjille suunnattu yksikkö. Siinä työskentelisi päätoimisesti yrittäjien asioihin ja irtisanomisongelmiin erikoistunut juristi.

Rinne laskee, että järjestelmä kustantaisi noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

–Se ei olisi kovin suuri satsaus, mutta hyöty olisi iso yrittäjille, jotka eivät kuulu työnantajaliittoihin.

Rinne kertoo, että hän sai hiljaista hyväksyntää yrittäjiltä tähän ehdotukseensa.

Hallitus ja palkansaajajärjestöt ovat olleet jo pitkään törmäyskurssille irtisanomislain heikentämiseen tähtäävän lakiesityksen vuoksi.

Rinne korostaa, ettei hän ole osapuoli, joten kommentit ovat varovaisia.

–Sen voin sanoa, että jos olisin pääministeri, niin olisimme jo neuvotteluissa, jotka aloitettaisiin puhtaalta pöydältä.

Hän jatkaa, että jännite hallituksen ja palkansaajien välillä on poikkeuksellisen voimakas.

–Olen kiertänyt viime aikoina kansan parissa ja palkansaajien viesti on ollut, että he ovat jo tehneet osansa. Hallitus on virittänyt vieterinsä liian pitkälle. Hallituksen agenda on ollut koko vaalikauden ajan se, että heikennyksiä on satanut palkansaajan niskaan.

Rinne katsoo, että tästä syystä tilanne on se, missä ollaan.

–Irtisanomislaissa on kyse mittaluokaltaan huomattavasti pienemmästä asiasta kuin mitä on jo tullut vastaamme. Se kertoo siitä, että mitta on täynnä.

Hänen mukaansa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) pitäisi nousta valtiomiestasolle ja unohtaa henkilökohtainen asenteensa.

–Irtisanomiskiista on neuvoteltavissa oleva asia.

Pientä valoa saatiin viikolla, kun Sipilä totesi Ylen ohjelmassa Rinteelle, että irtisanomislaista voitaisiin luopua sillä edellytyksellä, että työaikalakia ja paikallista sopimista saataisiin eteenpäin.

–Vähän ihmetytti, miksi hän ehdotti sitä minulle, koska sdp ei ole sopijapuoli. Jos jokin kaikkia tyydyttävä ratkaisu työaikalain pohjalta syntyy, niin meillä ei ole mitään tarvetta lähteä sitä hankaloittamaan.

Työaikalain rukkaamista on yritetty ennenkin, mutta neuvottelut ovat kariutuneet muun muassa luottamusmiespakkoon. Se ei ole käynyt yrittäjille.

Rinne korostaa, että järjestäytymättömissä yrityksissä on oltava luottamusmies, joka voi valvoa työehtosopimuksista tehtäviä poikkeamia.

Oppositiojohtaja seuraa huolissaan työtaistelujen laajentumista. Hän korostaa, että vastuu niistä on puhtaasti hallituksella.

–Jos voin mitään tehdä, niin olen valmis auttamaan. Olen puhunut Sipilän, valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) ja työministeri Jari Lindströmin (sin.) kanssa. Olen tehnyt heille esityksiä, jotta päästäisiin eteenpäin.

Rinne kertoo, että on huolestunut tilanteen kiristymisen seurauksista ihmisille ja taloudelle. Hän toivoo, että asiaan löytyy pikainen ratkaisu.