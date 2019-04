Rinne: Uskon, että kaikkien puolueiden kesken käydään vielä toinen hallitustunnustelukierros

HELSINKI

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että kaikkien puolueiden kesken käydään todennäköisesti vielä toinen hallitustunnustelukierros 3. toukokuuta lähtien. Rinne valotti suunnitelmiaan hallitustunnusteluista valtiopäivien avajaiskahveilla.

Rinne valittaneen perjantaina tunnustelijaksi. Hän antaa kysymykset muille puolueille heti, ja myös SDP itse vastaa niihin. Vastauksia SDP odottaa vappuaattoon kello 12:een mennessä. Sen jälkeen vastauksia analysoidaan pari päivää. Viimeistään 3. toukokuuta aletaan Rinteen mukaan käymään toista kierrosta.

– Uskoisin että kaikkien puolueiden kesken käydään se toinen kierros vielä, hän sanoi.

Rinteen tavoite on, että varsinaiset hallitusneuvottelut alkavat 6. toukokuuta.

Neljän suurimman puolueen puoluesihteerit ovat viime päivinä käyneet keskusteluja muun muassa talouspolitiikasta ja EU-linjauksista SDP:n johdolla. Rinne sanoo keskustelujen olleen hyviä, mutta mitään johtopäätöksiä niistä ei ole vielä vedetty.

Hän kertoi myös keskustelleensa kaikkien puolueiden puheenjohtajien kanssa viimeisen viikon aikana.

– Minulla on sellainen tunne, että kaikki ovat vakavasti yrittämässä, että hallitus voidaan muodostaa. Jokainen omasta kulmastaan.

Rinteen mukaan yksikään puheenjohtaja ei ole sanonut ei hallitukselle.

– Enkä minä ole tarjonnut vielä mitään. Olen vain kysynyt, että miten teillä menee tällä hetkellä, ja onko kiinnostusta lähteä neuvottelemaan vakavasti.

"Presidentti tarjoaa vahvaa yhteistyötä"

Presidentti Sauli Niinistö tarjosi valtiopäivien avajaispuheessaan puoluejohtajille mahdollisuutta jatkaa ulko- ja turvallisuuspoliittisia keskusteluja kanssaan. Niinistö sanoi olevansa käytettävissä, jos vanhaa tapaa halutaan jatkaa.

Ainakin Rinne ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluavat jatkaa tapaamisia presidentin kanssa. Molempien mielestä ne ovat olleet erittäin arvokasta yhteistyötä presidentin ja eri puolueiden puheenjohtajien välillä.

– Olen pitänyt hirveän hyvänä sitä tapaa. Keskustelut ovat ilman päätöksentekopainetta synnyttäneet luottamusta puolueiden puheenjohtajien kesken nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Toivottavasti ne jatkuvat, Rinne sanoi.

Myös Orpo sanoo keskustelujen olleen erittäin arvokkaita.

– Presidentti tarjoaa vahvaa yhteistyötä eduskunnalle ja puolueille, Orpo sanoi.

Orpon mielestä presidentti antoi puheessaan vahvan viestin siitä, että ketkä tahansa hallituksessa ovatkin, kyse on maan asioiden hoitamisesta, ei hallituspuolueiden asioiden hoitamisesta.

– On tärkeä asia tässä ajassa, kun yhteiskunnassa on niin paljon hajaantumista, että me keskeiset päättäjät kiinnitämme huomiota siihen, miten puhutaan. Olemmepa sitten hallituksessa tai oppositiossa.

STT