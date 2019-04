Rinne: Kynnyskysymyksistä ei estettä jatkokeskusteluille – puolueet ovat antaneet vastauksensa hallitustunnustelijan kysymyksiin, täsmentävät keskustelut alkavat loppuviikosta

Huonokuntoisia rautatiesiltoja yli sata – korjausvelkaa 35 miljoonaa euroa

Suomen rautatiesiltojen korjausvelka on noin 35 miljoonaa euroa, kerrotaan Väylävirastosta (Väylä). Huonokuntoisiksi on luokiteltu hieman yli sata siltaa ja erittäin huonokuntoisiksi viisi siltaa. Kaikkiaan Suomessa on noin 2 400 rautatiesiltaa. Lue lisää