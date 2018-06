Rinne ei usko Ruotsin Nato-jäsenyyteen – sosiaalidemokraattien pitäisi muuttaa kantansa, mitä ei näyttäisi tapahtuvan

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ei usko, että Ruotsi hakisi syksyn parlamenttivaaliensa jälkeen sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

– Juttelin Kultarannassa Carl Bildtin kanssa. Hän arvioi, että jos sosiaalidemokraatit eivät muuta kantaansa, siellä jäsenyyttä ei haeta. Eikä hän pitänyt sitä todennäköisenä. Olen keskustellut useasti asiasta Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa, ja Ruotsin demarien kanta on entisellään, Rinne kertoo Lännen Medialle.

Maltillisen kokoomuksen Bildt on entinen Ruotsin pitkäaikainen ulkoministeri ja pääministeri. Pääministeri Löfven taas on Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja.

Lännen Median lehdet ja Svenska Dagbladet julkaisivat tiistaina verkkosivuillaan ja keskiviikkona painetuissa lehdissä laajan suomalaisten ja ruotsalaisten ulkopoliittisten asiantuntijoiden kannanoton maiden yhtäaikaisen Nato-hakemuksen puolesta.

Sdp ei kannata Natoon liittymistä

Sdp:n puheenjohtaja Rinteen ja hänen puolueensa Nato-kanta on selvä. Natoon ei pidä liittyä.

– Tämän hetken ulko- tai turvallisuuspoliittinen tilanne ei tue ajatusta, että pitäisi liittyä sotilaallisesti suuntaan tai toiseen. Asiaa ei paranna USA:n presidentti Donald Trump , joka tunnin välein tviittaa ja muuttaa mieltään, Rinne sanoo.

– Perusratkaisumme on EU-jäsenyys, jossa olemme aktiivisia. Pidämme myös hyvät suhteet Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Olemme aktiivinen Nato-kumppani ja pidämme yllä oman uskottavan puolustuksen.

Sdp:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari on kuitenkin yksi Lännen Median puheenvuoron allekirjoittajista ja Nato-jäsenyyden kannattajista. Rinteen mukaan se kuuluu demokraattiseen keskusteluun, mutta sdp:n kanta sotilaallisen liittoutumattomuuden puolesta on selvä.

Rinne arvostelee sotaharjoitusten sopimista ilman keskustelua

Antti Rinne arvostelee sitä, että pääsotaharjoituksen 2021 valmistelusta ei keskusteltu riittävästi ulkopoliittisessa johdossa. Harjoitukseen on tarkoitus kutsua muun muassa Yhdysvaltain Nato-joukkoja.

– On syntynyt vaikutelma, että nyt harjoituksen välittämää signaalia ei arvioitu yhtä tarkasti ulkoministeriössä kuin aiemmin. On tärkeää, että pääsotaharjoituksen arviointi on tehty poliittisessa johdossa, johon kuuluu tasavallan presidentti. Minulla on se käsitys, ettei presidenttiä ole pidetty ajan tasalla.

Rinteen mukaan on sopimatonta sitoa vuonna 2019 aloittavan hallituksen käsiä jo tässä vaiheessa. Rinne ei välttämättä kuitenkaan peruisi harjoitusta, jos olisi hallitusvallassa.

– Suomen alueella tapahtuvassa harjoituksessa pitää aina miettiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia aspekteja. Joukkoja ei saisi sitovalla tavalla kutsua vielä.