Remu Aaltosen nuoruus jytisee Ganes-elokuvassa – Cisse, Albert ja Ile jäävät sivuosaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme maanantain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Ganes

Remu Aaltonen täytti viime torstaina 70 vuotta. Onnea, snacke böö ja lisää höpinää tötteröön! Ganes sopii kotimaista rocklegendaa juhlistamaan sikälikin, että parempi nimi sille olisi juuri Remu. JP Siilin ohjaamassa muusikkoelämäkerrassa Hurriganesin muut jäsenet jätetään sivuhahmoiksi. Cisse, Albert ja Ile ansaitsisivat omat elokuvansa, mutta vakuuttavalla jytinällä Eero Milonoff tulkitsee poikaa varjoiselta kujalta. (Suomi 2007)

Sub maanantai 15.1. klo 21.00

Blue Valentine

Ystävänpäivä, kansainvälisemmin Valentine’s Day, on kuukauden päästä. Nimensä puolesta Derek Cianfrancen elokuva sopisi sinne, mutta ehkä on parempi, että se esitetään nyt. Rakkaudesta on kyllä kyse, mutta sitä muistellaan päivinä, jolloin hiilloskin on jo haalennut. Mutta juuri siksi Deanin ja Cindyn tarina voimallisesti vihlookin. Katsoja joutuu – ja pääsee – jakamaan Ryan Goslingin ja Michelle Williamsin pakahdukset. (USA 2010)

Liv maanantai 15.1. klo 22.00

Lomaterapiaa

Rakkaudesta ja parisuhteesta voi tietty kertoa näinkin, ettei mikään tunnu miltään. Eivät oikein naurutkaan. Peter Billingsleyn komediassa ystäväpariskunnat lähtevät tropiikin lämpöön itse kunkin liittoa lääkitsemään. Lähinnä eritehuumorin ja muun löysän varassa Vince Vaughn, Malin Akerman, Kristin Davis, Jason Bateman ja kaverit joutuvat operoimaan. Onneksi turkoosit merenselät näyttävät autuailta juuri nyt. (USA 2009)

TV5 maanantai 15.1. klo 0.05

