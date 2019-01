Ravintoloiden kerrottava lihan alkuperämaa toukokuun alusta lähtien

HELSINKI

Ravintoloiden on toukokuun alusta lähtien ilmoitettava näkyvästi lihan alkuperämaa. Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen asetusehdotuksen asiasta, kertoi maa- ja metsätalousministeriö maanantaina.

– Vastuullisten valintojen tekemisen on oltava niin helppoa, että kainompikin kaveri voi kysymättä valita, mitä suuhunsa laittaa. Nyt annettava asetus on askel oikeaan suuntaan. Kuluttajalla on oikeus kysymättäkin tietää ruuan alkuperä myös ravintolassa, painotti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) tiedotteessa.

Tiedon alkuperämaasta ei tarvitse olla painettuna ruokalistaan eikä tietoa tarvitse antaa jokaiselle asiakkaalle erikseen kirjallisesti. Tieto voidaan välittää esimerkiksi esitteessä tai taulussa.

STT