Ratkaisuja jo ensi viikolla? Pikavippien korkokatto halutaan koskemaan nykyistä suurempia lainoja

Mäntyharjulla suuronnettomuusvaara, kymmeniä tuhansia litroja vaarallista ainetta valui maastoon – Junanvaunun vuoto tukittu, vahingontorjunta jatkuu

Mäntyharjulla Etelä-Savossa on suuronnettomuusvaara, kertoo pelastuslaitos. Herkästi syttyvää nestettä sisältävä tavarajunan säiliövaunu on mennyt päätypukin läpi ja revennyt. Mastoon on valunut arviolta 40–50 000 litraa herkästi syttyvää bensiinin lisäainetta metyyli-tertbutyylieetteriä (MTBE). Lue lisää