Raportti kertoo Suomen olevan maailman turvallisin maa – Mykkänen:" Yhä useampi tapaus tulee viranomaisten tietoon ja tekijät saadaan vastuuseen"

Tuoreen raportin mukaan suomalaisia huolestuttavat eniten päihtyneenä liikenteessä ajavat.

Suomi on maailman turvallisin maa, kertoo Suomen sisäistä turvallisuuden tilaa kuvaava tuore raportti.

Raportti julkaistiin keskiviikkona valtakunnallisessa turvallisuusseminaarissa Kuopiossa. Sitä ovat olleet laatimassa muun muassa sisäministeriö, useat eri viranomaiset sekä muut sidosryhmät.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan selvitys antaa hyvän kuvan ihmisten arjen turvallisuudesta ja mikä siihen vaikuttaa eniten.

–Ajankohtainen esimerkki on seksuaalirikokset, joista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut selvästi viime vuosina. Yhä useampi tapaus tulee siis viranomaisten tietoon ja tekijät saadaan vastuuseen. Seksuaalisessa ja lähisuhdeväkivallassa on silti paljon piilorikollisuutta, johon täytyy kyetä puuttumaan nykyistä tehokkaammin, Mykkänen toteaa ministeriön tiedotteessa.

Raportissa sisäistä turvallisuutta käsiteltiin neljällä osa-alueella, jotka olivat ihmisten turvallisuuden tunne ja avun saanti, rikollisuus, tapaturmat ja onnettomuudet sekä yhteiskuntarauha ja vakaus.

Selvitykseen koottujen tilastojen ja kansainvälisen vertailun valossa Suomi on maailman turvallisin maa.

Suurin osa suomalaisista pitää kotimaata turvallisena

Suomalaisista 89 prosenttia pitää Suomea turvallisena maana.

Rikoslajeista eniten ihmisiä huolestuttaa rattijuopumus. Myös päihteiden käyttö yleisesti ja pelko joutua väkivallan uhriksi iltaisin kodin ulkopuolella huolettavat suomalaisia. Viime vuosina katuväkivallan pelko on hieman lisääntynyt.

Ihmisten arjen turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat eniten rikollisuuden, onnettomuuksien sekä häiriöiden määrä ja näkyvyys. Myös se vaikuttaa, miten nopeasti ja helposti saa apua sitä tarvitessaan.

–Ihmisten kokema turvallisuuden tunne eroaa myönteisestä tilastollisesta kehityksestä. Erilaiset tuntemattomat uhat, kuten katuväkivalta ja terrorismin pelko lisäävät turvattomuuden tunnetta, vaikka tilastollinen todennäköisyys niissä on pieni, toteaa sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi.

Ihmisten tietoisuutta erilaisista uhkista ovat lisänneet tiedonvälityksen nopeus ja avoimuus.

Alkoholilla ja huumeilla suuri merkitys väkivaltaan

Alkoholi ja huumeet selittävät tulevaisuudessakin suurta osaa Suomen väkivallasta.

Ministeriön mukaan heikko sosioekonominen asema lisää riskiä olla rikoksen tekijänä sekä uhrina. Jos syrjäytyminen ei vähene, eri väestöryhmien välisiin jännitteisiin perustuvat väkivallanteot todennäköisesti kasvavat.

Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttaa myös onnistuminen maahanmuuttokysymyksissä.

Eniten turvallisuuteen vaikuttavat kuitenkin isot muutokset, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja teknologian kehitys.

Sisäisen turvallisuuden tila -raportti on osa hallituksen sisäistä turvallisuuden strategiaa.