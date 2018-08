Raju ulosajo Mänttä-Vilppulassa – kaksi ihmistä jäi autoon puristuksiin

MÄNTTÄ-VILPPULA

Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaalla kaksi ihmistä on loukkaantunut rajussa ulosajossa Hopunmäentiellä, kertoo pelastuslaitos. Toinen autossa puristuksessa olleista on saatu pelastuslaitoksen mukaan ulos, mutta toinen autossa ollut on edelleen puristuksissa.

Pelastuslaitoksen johto- ja tilannekeskuksesta kerrotaan, että pelastettu ihminen oli autossa puristuksissa yli puolitoista tuntia.

Pelastustyöt ovat olleet vaikeita. Pahoin vaurioitunut auto on katollaan noin kymmenen metrin päässä tiestä maastossa.

Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi lääkintähelikopteri sekä ensihoidon yksikkö.

Onnettomuus tapahtui Hopunmäentiellä Mäntäntien päässä. Tie on edelleen poikki molempiin suuntiin. Onnettomuudessa ei ollut pelastuslaitoksen mukaan muita osallisia.

Pelastuslaitos sai hälytyksen ulosajosta illalla ennen kahdeksaa.

STT