Raision ja Naantalin vesiverkostojen ensimmäiset vesinäytteet puhtaat – Vedenkeittokehotus pysyy voimassa, elintarvikeyhtiöt keskeyttivät tuotannon

Raision eilisen putkirikon ensimmäisten vesinäytteiden alustavat tulokset ovat puhtaat, kertoo Raision kaupunki tiedotteessa. Alueella on edelleen vedenkeittokehotus voimassa, koska kehotuksen purkaminen vaatii kahdet puhtaat näytteet. Tiedotteen mukaan verkoston viimeisten näytteiden tulokset selvinnevät torstai-iltaan mennessä.

Raision kaupungin yhdyskuntainsinööri Marika Nurmikko kertoo, että jos torstaina verkostosta saadaan toiset puhtaat tulokset, niin keittokehotus voidaan purkaa, kun viranomaisten kanssa on puhuttu.

– Keittokehotus perutaan heti, kun mahdollista.Jos kaikki menee hyvin, niin keittokehotus voidaan purkaa jo perjantaina, Nurmikko arvelee.

Turun seudun veden toimitusjohtaja Aki Artimo kertoo, että myös putkien korjaustyöt etenevät. Toinen putkista on jo korjattu ja toinen saadaan korjattua ensi yön aikana.

Korjausten jälkeen putkia aletaan puhdistamaan ja huuhtelemaan. Tämän jälkeen putkista otetaan näytteitä. Jos korjatut putket ja jakeluverkosto saavat puhtaat paperit, niin tilanne voi palata normaaliksi.

– Hyvässä lykyssä perjantaina olisimme valmiita siihen, että putket otettaisiin käyttöön.

Putkirikon vaikutukset ovat laajat

Raisiossa tapahtui maanantaina putkirikko uuden runkojohdon työmaalla. Nurmikon mukaan rikosta johtuva vedenjakeluhäiriö koskee noin 40 000 ihmistä Raisiossa ja Naantalissa. Paikkakuntalaisia kehotetaan keittämään kaikki juomavesi. Kaupunkeihin on perustettu vedenjakelupisteitä, joista voi hakea vettä omiin astioihin.

Raision ja Naantalin lisäksi vedenkäyttöä on kehotettu vähentämään myös Nousiaisissa ja Maskussa korjaustöiden ajan.

Naantalista johdetaan lisävettä Maskuun, ja putkirikon takia tätä ei voida tällä hetkellä tehdä ennen kuin veden puhtaus on varmistettu.

Lisää vettä kauppoihin huomenna

Naantalin K-supermarket Ukko-pekan kauppias Sami Toivonen kertoo, että kauppaan saatiin tänään lisää pullotettua vettä. Vesi oli kuitenkin illan puhteessa loppumassa. Eilen pullovesi loppui, kun ihmiset hamstrasivat sitä.

– Huomenna meille tulee isompi erä viiden litran pulloja. Se on varmistunut jo, Toivonen sanoo.

Vesipullot tulevat Keskon logistiikkakeskuksesta Vantaalta. Toivosen mukaan Kesko on pystynyt reagoimaan hyvin Naantalin ja Raision tilanteeseen.

S-market Raisiontorin valikoima-asiantuntija Jukka Lauren kertoi, että Raisiossa lähdevettä oli vielä päivällä mutta se oli vähenemässä.

– Pulloveden loppuminen on riski. Nyt yritetään löytää vaihtoehtoisia toimittajia joka paikasta. Still-lähdevettä on vaikeampi saada, hiilihapollista vettä sen sijaan löytyy.

Elintarvikeyhtiö Raision tuotanto pysähdyksissä

Elintarvikeyhtiö Raision tuotanto on pysähdyksissä kaupungissa eilen tapahtuneen putkirikon vuoksi. Raision viestintäpäällikön Heidi Hirvosen mukaan elintarviketuotanto on pysähdyksissä niin kauan kun on varmuus siitä, että veden laatu on sellaista kuin sen pitää olla elintarviketuotannossa.

Hirvonen ei arvioi, kuinka kauan tuotanto on pysähdyksissä. Hänen mukaansa yhtiö elää nyt sen mukaisesti, mitä viranomaiset ilmoittavat. Raisio teki päätöksen eilen illalla, ettei tuotantoa käynnistetä tänään.

Elintarviketuotannon keskeyttämisestä kertoi ensin Turun Sanomat. Lehden mukaan tilanne on samanlainen margariinia ja öljyä valmistavan Bunge Finlandin tehtaalla Raisiossa.

STT

