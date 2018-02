Puutteet Patrian prosesseissa ovat huolenaihe – "Tämä koskee laajemminkin suomalaista liike-elämää"

Suomalaisilla työpaikoilla ei ole tavatonta, että työtä tehdään niin joustavasti, etteivät kaikki tarkalleen tiedä omia vastuitaan tai sitä, mitä muut omassa organisaatiossa tarkalleen tekevät.

Tästä voi seurata se, että joku ylittää valtuutensa tai johto ei pysy perässä alaistensa tekemisistä.

– Luotetaan siihen, että organisaatio toimii ja kukin osaa asiansa, tiivistää Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas.

Ikävä esimerkki valtuuksien ylittymisestä on Patria, jonka myyntipäällikkö oli toimittanut Ugandassa kuolleelle suomalaiselle liikemiehelle kirjeitä, joissa annettiin liikemiehelle lupa esitellä Patrian esitteitä. Liikemiehen kanssa ei käyty loppuun saakka Patrian yhteistyökumppanien valintaprosessia, jossa tarkistetaan kumppanin tausta, maine ja suositukset.

Kaiken kaikkiaan myyntipäällikön ja liikemiehen välillä vaihdettiin 18 sähköpostia, ja heillä oli neljä yhteistä tapaamista. Patria korosti keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa, että oli Patrian prosessien vastaista, kun liikemiehelle toimitetuissa kirjeissä annettiin mahdollisuus olettaa liikemiehen olevan Patrian asialla. Rikosta ei Patrian toiminnassa tapahtunut.

Professori Teerikangas pitää Patrian tapausta huolestuttavana.

– Virheitä on tehty. Kysymys kuuluu, voiko vastaavaa tapahtua jatkossakin? Patrialta on puuttunut selkeät prosessit ja vastuut asiaan liittyen, ja siten on ajauduttu virheeseen. Jos kyseessä olisi vaikkapa karkkikauppa, ei olisi syytä huoleen. Huolestuttavana tätä voi pitää, kun kyseessä on sotilastarvikkeita myyvä yritys, Teerikangas sanoo.

Muillakin organisaatioilla pulmia

Patria ei ole Teerikankaan mukaan yksin ongelmissa prosessipuutteiden kanssa.

– Tämä koskee laajemminkin suomalaista liike-elämää lukuun ottamatta aloillaan maailman johtavia organisaatioita. Suomessa luotetaan etulinjassa oleviin työntekijöihin ja annetaan heille paljon valtuuksia. Tämä toimii Suomessa, sillä olemme pieni maa, ja luotamme toisiimme. Tämä on ollut ketteryystekijä suomalaiselle liike-elämälle. Kansainvälisessä liiketoiminnassa olisi oltava kuitenkin huomattavasti tarkempi ja varovaisempi. Kaikkiin ei voi luottaa, hän toteaa.

Teerikangas antaa Patrialle tunnustusta siitä, että yritys on avoimesti tiedottanut asioiden kulusta, ongelmakohdista, sekä korjauksista, joihin kuuluu muun muassa henkilöstön koulutus.

– Yksin koulutuksella muutosta ei kuitenkaan saada aikaan. Tämän kaltaisen virheen jälkeen tulisi havahtua siihen, että edessä on toimintakulttuurin muutos. Miten varmistaa, että vastaavaa ei enää tapahdu, Teerikangas kysyy.

Huonot prosessit voivat viedä maineen

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tulee ottaa huomioon erot kulttuureissa ja lainsäädännössä Suomeen nähden.

Monessa kulttuurissa ihmisten välisillä suhteilla on suuri merkitys ja luottamus rakentuu eri tavoin kuin Suomessa.

– Sopimusten syntyminen ja yhteistyökumppanuuksien kehittyminen vaatii monissa kulttuureissa pitkäjänteistä työtä. Esimerkiksi Kiinassa ei muutama sähköposti tai tapaaminen riitä. Tarvitaan kuukausien, jopa vuosien sinnikäs työ aidon luottamuspohjaisen suhteen kehittymiseksi. Siksi prosessien, roolien ja vastuiden tulee olla selkeitä, Teerikangas sanoo.

Mikäli yritys toimii epämääräisesti puuttuvien prosessien vuoksi, maine voi heikentyä.

– Tässä tilanteessa herää kysymys, voidaanko luottaa siihen, että Patria ei enää tee vastaavia virheitä? Onko kysymys toimintakulttuurista vai yksittäisestä virheestä? Tapahtuuko vastaavaa päivittäin, ilman että siitä on jääty kiinni? Emme voi tietää. Voidaanko Patrian nykyjohdon kanssa jatkaa? On ylimmän johdon vastuulla, että yrityksessä vastuut ja prosessit ovat selkeitä kaikille ja toimitaan niiden mukaisesti

Patria on tiedottanut, että keskijohdosta tai alemmista asemista on irtisanoutunut yhteisymmärryksessä kolme henkilöä. Näillä tiedoilla uusia irtisanoutumisia ei ole Patrian mukaan tulossa.

Teerikangas korostaa ylimmän johdon aseman olevan yhtiön hallituksen käsissä.

– Erottaminen riippuu siitä, minkä tasoinen virhe on toteutunut, ja kuka virheen toteutumisesta on ollut vastuussa.