Putinin ja Trumpin tapaamista varten on valmisteltava kaivonkannetkin – muuten ne voivat pettää panssariautojen alla

Yhdysvaltojen presidentin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen valmistelut näkyvät jo Helsingin katukuvassa. Torstaina iltapäivällä Pohjoisesplanadin kaivonkansia tutki niin poliisin, Puolustusvoimien kuin Helsingin Energian liiveihin pukeutuneita työntekijöitä.

Osa kansista hitsataan kiinni, jotta ne kestävät presidenttejä kuljettavien painavien autojen alla. Presidenttejä kuljettavat autot ovat panssaroituja, joten ne myös painavat paljon.

–Tarkistamme, että kulku on turvallista ja kannet pysyvät varmasti paikallaan ja kestävät panssaroidut autot. Kannet voivat normaalissakin liikenteessä joskus ponnahtaa ylös, paikalla ollut ylikonstaapeli Tuomo Luoto kertoi.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentin virka-auto "The Beast" (Peto) voi painaa eri arvioiden mukaan noin kahdeksan tonnia.

Helsingin poliisi kertoi torstaina Twitterissä, että kaupungilla liikkuu näyttävästi viranomaisia.

–Kyseessä Helsinki Summit-vierailuun varautuminen ja turvallisuusvalmistelut. Turvallisuusvalmisteluihin liittyen muun muassa hitsataan kiinni kaivonkansia. Valmistelut aiheuttavat jonkin verran häiriöitä liikenteeseen, poliisi tviittasi.

Finlandia-talolle mediakeskus

Putinin ja Trumpin tapaamista on tulossa seuraamaan Suomeen yli 1 400 journalistia. Ulkoministeriö satsaa ulkomaisten journalistien viihtyvyyteen, jotta Suomesta välittyvä kuva maailmalle olisi mahdollisimman myönteinen.

–Erityisesti satsataan palveluiden toimivuuteen sekä kansainvälisten mediavieraiden viihtyvyyteen. Ulkoministeriön toteuttama kansainvälinen mediakeskus Finlandia-talolla avataan toimittajien käyttöön sunnuntaina 15.7. Keskuksella on työnimi "Probably the Happiest Press Center in the World", ja siellä tarjotaan toimivien palvelujen lisäksi suomalaisia makuelämyksiä, saunomismahdollisuus pihalla olevassa konttisaunassa ja suomalaisella designilla sisustettu viihtyisä oleskelutila, Helsinki Lounge, jossa voi myös seurata jalkapallon MM-kisojen loppuottelua, ulkoministeriö tiedottaa.

Finlandia-talollakin tehdään jo valmisteluja vieraita varten.