Puolustusyhteistyössä edessä uusia avauksia – ministeri Kaikkonen tapasi ruotsalaiskollegansa Tukholmassa

Lahdessa palaa kerrostalo – useita asukkaita evakuoitu, yksi viety sairaalaan

Lahdessa palaa pitkä viisikerroksinen kerrostalo, josta on jouduttu evakuoimaan useita asukkaita, kertoo pelastuslaitos. Palavasta asunnosta on pelastettu yksi ihminen, joka on viety sairaalahoitoon. Lue lisää