Puolustusministeriön mukaan uusien hävittäjien määrä voi tarkentua 64:stä korkeintaan muutamalla

Salon epäillyt teinipuukotukset yhä mysteeri – poliisi kehottaa edelleen varovaisuuteen

Varsinais-Suomen Salossa on kerrottu olleen noin kuukauden kuluessa kaksi tapausta, joissa teini-ikäisen tytön kimppuun on käyty teräaseella julkisella paikalla. Poliisi on tapauksista vaitonainen. Sen mukaan tapauksia ei tällä hetkellä yhdistä muu kuin uhrien nuori ikä. Lue lisää