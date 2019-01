Puolustusministeri odottaa ratkaisua komentajaa koskevasta esiselvityksestä tällä viikolla – Ministeriö harkitsee Lemmenjoki-selvityksen perusteella lakimuutosta

Valtakunnansyyttäjänvirasto harkitsee parhaillaan esiselvityksen aloittamista komentaja Jarmo Lindbergin toimista Lemmenjoen vapaaehtoisen harjoituksen jälkeen. Puolustusministeri Jussi Niinistö sanoo Lännen Medialla odottavansa asiassa ratkaisua tällä viikolla.

Lemmenjoen harjoitusta koskevan selvityksen perusteella Puolustusministeriö harkitsee puolestaan lainsäädännön tarkistamista siten, että väärinkäytöksiä koskevan esitutkinnan voisi jatkossa käynnistää Puolustusvoimissa myös muu taho kuin väärinkäytöksestä epäillyn kurinpitoesimies.

Ministeriö pyysi selvitystä

Puolustusministeriö julkisti keskiviikkona Pääesikunnalta saamansa selvityksen Lemmenjoen vapaaehtoisen harjoituksen jälkiselvittelystä. Korkea-arvoisten upseereiden rikosepäilyihin johtanut vapaaehtoinen kertausharjoitus järjestettiin Lemmenjoella Inarissa 22.–24. syyskuuta vuonna 2017.

Ministeriö pyysi asiassa selvitystä viime viikolla sen jälkeen, kun Lännen Media oli uutisoinut Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin saaneen tietoa kertausharjoituksen tapahtumista alaiseltaan jo syyskuun lopussa vuonna 2017. Tutkintapyyntö Lemmenjoen tapahtumista tehtiin kuitenkin vasta 19. joulukuuta 2017. Esitutkinta valmistui kesäkuussa 2018.

Pääesikunnan selvityksestä ei avattu sitä, millaisia tietoja Lindberg sai harjoituksen tapahtumista. Upseereiden toimintaa ohjaa laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa.

"Jos ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian laadun niin vaatiessa määrättävä esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia käsiteltäväkseen.", laissa todetaan.

Lakimuutos harkinnassa

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoo Lännen Medialle odottavansa Lindbergiä koskevassa asiassa ratkaisua tällä viikolla. Valtakunnansyyttäjänvirasto harkitsee parhaillaan esiselvityksen aloittamista Lindbergin toimista asiassa.

–Tämä asia on edelleen valtakunnansyyttäjänvirastossa pohdittavana, että mitä he asian kanssa tekevät. Olen odottanut, että se tieto tulisi tällä viikolla, hän sanoo.

Lemmenjokea koskevan selvityksen perusteella Puolustusministeriö harkitsee lainsäädännön tarkistamista siten, että väärinkäytöksiä koskevan esitutkinnan Puolustusvoimissa voisi jatkossa käynnistää myös muu kuin väärinkäytöksestä epäillyn kurinpitoesimies. Ministeri Niinistön mukaan asiasta aloitetaan esiselvityshanke.

–Kyllä me ryhdymme toimenpiteisiin. Tämän (Lemmenjokea koskevan) selvityksen perusteella ministeriön velvollisuus on harkita lainsäädännön tarkistamista, Niinistö sanoo.

Ministeriö ryhtyy myös toimenpiteisiin, jotta tiedonkulku Puolustusvoimista ministeriöön paranisi rikosepäilytapauksissa.

–Ministeriötä pitää jatkossa informoida näistä asioista paremmin. Tarkoituksemme on käydä virkatyönä läpi informointiprosessi ja tarkentaa (sitä), ettei vastaavanlaista sekavahkoa vyyhtiä synny, Niinistö sanoo.

Puolustusministeriö ryhtyy myös toimiin vapaaehtoisten harjoitusten suhteen. Ministeriö haluaa varmistaa että sidosryhmätilaisuudet eivät sekoitu harjoituksiin.

"Rajan pitää olla jatkossa selvä"

Niinistö sanoo saaneensa palautetta Lemmenjoen "niin sanotusta vapaaehtoisesta kertausharjoituksesta."

Hänen mukaansa Lemmenjoen harjoitus on ollut enemmänkin sidosryhmätilaisuus, eikä se saisi sekoittua sotilaskoulutukseen, jota kertausharjoitukset ovat.

–Sotilaskoulutuksen ja sidosryhmäyhteistyön välisen rajan pitää olla jatkossa Puolustusvoimissa selvä. Tähän liittyen tulemme toimimaan, Niinistö sanoo.

Lemmenjokea koskevien rikosepäilyjen lisäksi julkisuudessa on ollut myös toinen tapaus, jossa esitutkinnan aloittaminen viivästyi. Kyse on Merivoimien korkeaa upseeria koskevista rikosepäilyistä.

–Käsitykseni mukaan nämä ovat yksittäisiä tapauksia ja ne ovat saaneet runsaasti julkisuutta johtuen siitä, että kyseessä on korkea-arvoisia upseereita. Kun oikeusprosessit on saatu käytyä läpi, niin on johtopäätösten aika, Niinistö sanoo.

Onko ministerillä olemassa edelleen luottamus kenraalikuntaan?

–Kyllä minulla on luottamus suomalaiseen kenraalikuntaan. He ovat työtä tekevää ja isänmaallista väkeä, mutta joskus esivalta joutuu tukistamaankin, jos virheitä tapahtuu.

Ministerin mukaan Puolustusvoimat toimi liian hitaasti Lemmenjoen tapahtumia koskevassa tiedottamisessa.

– Puolustusvoimilta tuli ihan kelpo tiedote lauantaina, mutta se oli liian myöhään. Keskustelua käytiin viime viikolla. Koko tiedotusprosessi jäi käytännössä Puolustusministerin vastuulle, Niinistö sanoo.

