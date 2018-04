Puolustusministeri Niinistö: Diplomatia on Syyrian tilanteen purkamisen ensisijainen keino

Trumpin puheet ohjusiskuista täytyy puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan ottaa vakavasti.

–Sotilaallisen voiman käyttöä ei voida sulkea pois, kuten presidentti Trump ja puolustusministeri Mattis ovat todenneet, Niinistö kertoo Lännen Medialle.

Niinistön mukaan vaara siitä, että Yhdysvaltojen ohjusisku synnyttäisi suuremman konfliktin, on olemassa.

–Konfliktin, joko tahattoman tai tahallisen, vaara on aina olemassa, kun usean toimijan joukkoja on samalla alueella. Toisaalta tämä vaara on ollut olemassa jo pitkään, jo edellisen ilmaiskun aikana.

Niinistö arvelee, ettei tilanteella ole ainakaan välittömiä vaikutuksia kansainväliseen puolustusyhteistyöhön. Tilanne ei vaikuta myöskään Suomen ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin puolustusyhteistyön kannalta.

–Tilanne muuttuu tietenkin, jos mahdollisten sotilaallisten iskujen taakse pyritään muodostamaan kansainvälistä koalitiota.

Niinistö arvelee tilanteen raukeamisen vaativan suuria ponnisteluita. Diplomatia on tilanteen purkamisessa Niinistön mukaan ensisijainen keino.

–Syyrian pitkään jatkuneessa sodassa ei mikään enää jaksa yllättää, paitsi mahdollinen rauha. En haluaisi esiintyä kyynikkona, mutta paljon on tapahduttava ennen kuin tilanne laukeaa lopullisesti.

Milla Hägg