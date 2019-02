Ministeri Niinistö tiedustelulaeista: Tviittailua harrastavat perustuslaki-talebanit saaneet eduskunnan varpailleen

HELSINKI

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan tiedustelulakien kohtalo on liikaa eduskunnan ulkopuolisten perustuslakituntijoiden käsissä.

Tiedustelulakien viivästyminen "poliittisen pelin takia" olisi hänen mukaansa vahingollista "isänmaan ja sen kansalaisten turvallisuuden kannalta".

Hän muistuttaa, että lain kiireellisyyden puolesta äänesti valtaosa eduskunnasta.

– Tässä annetaan liikaa valtaa eduskunnan ulkopuolisille voimille. En nyt puhu perustuslakiprofeetoista niin kuin Ben Zyskowicz. Puhun perustuslaki-talebaneista, Niinistö sanoi Brysselissä.

Hän toivoo, että lait saadaan nopeasti eteenpäin.

– Olen ymmärtänyt, että ainakaan sotilastiedusteluun ei ole kohdistunut sillä tavalla kriittisyyttä. Se on huolella ja perustellusti valmisteltu lakiesitys.

Keitä perustuslaki-talebanit ovat?

– Ne harrastavat tviittailua muun muassa ja saavat sillä eduskunnan varpailleen, Niinistö vastasi toimittajille.

Tiedustelulait lähetettävä takaisin valiokuntiin hiottaviksi, ehdottaa puhemiesneuvosto

Eduskunnan puhemiesneuvosto ehdottaa täysistunnolle, että siviili- ja sotilastiedustelulait lähetetään takaisin hallinto- ja puolustusvaliokuntiin. Näiden valiokuntien tulee pyytää perustuslakivaliokunnalta arvio. Puhemies Paula Risikko (kok.) kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Risikon mukaan virkamiesten selvityksessä ei tullut ilmi selkeitä puutteita. Mietinnöissä ehdotetussa sääntelyssä on kuitenkin yksityiskohtia, joita voidaan tulkita eri tavoin. Näitä ovat muun muassa syrjintää koskeva sääntely ja tekninen laitetarkkailu.

Risikko arvioi, että perustuslakivaliokunta pystyy viemään tiedustelulakeja eteenpäin, vaikka sote-lausunto menisi ensi viikkoon.

– Kun kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta, asia on valmisteltava erityisen huolellisesti ja siitä syystä tämä vaihe vielä tehdään, ja mahdollisimman nopeasti on sovittu asiaa vietävän eteenpäin, Risikko sanoi.

Risikko pyysi keskiviikkona eduskunnan kanslian virkamiehiltä selvityksen puhemiehistölle tiedustelulakien käsittelystä.

Virkamiesten tarkastelun kohteena oli erityisesti siviilitiedustelulakiesitystä koskeva hallintovaliokunnan mietintö, jota on kritisoitu siitä, että siinä ei ole otettu riittävästi huomioon perustuslakivaliokunnan asiasta esittämiä huomioita. Kritiikkiä ovat esittäneet muun muassa perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro ja Martin Scheinin Twitterissä.

Koska sotilastiedustelulaissa on siviilitiedustelulain kanssa yhdenmukaisia kohtia, pitää sekin lähettää takaisin puolustusvaliokuntaan.

– Jos nyt kyseenalaistetaan siviilitiedustelu, on johdonmukaista, että arvioidaan myös sotilastiedustelua koskevia säännösehdotuksia, selvitystä kirjoittamassa ollut apulaispääsihteeri Timo Tuovinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

"Ei kolhua eduskunnalle"

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on viime aikoina työllistänyt perustuslakivaliokuntaa kovasti, mutta Risikko sanoi uskovansa, että valiokunta pystyy nopeasti ottamaan tiedustelulait käsittelyynsä. Risikko arvioi, että perustuslakivaliokunnassa järjestetään vielä asiantuntijakuulemisia asian tiimoilta.

Eduskunnan täysistunnon on määrä käsitellä tiedustelulakien lähettämistä valiokunnille perjantaina. Risikko piti selvänä, että täysistunto lait myös eteenpäin lähettää.

Risikko torjui arviot, että nyt nähty tiedustelulakiepisodi olisi jotenkin kolhaissut eduskunnassa tehtävän lainsäädäntötyön uskottavuutta.

– Mielestäni tämä antaa kuvan siitä, että me haluamme olla perusteellisia. Me emme jätä yhtään kiveä kääntämättä tilanteessa, jossa on herätetty epäily. Näin toimitaan erityisesti, kun on kysymys tällaisesta perusoikeusherkästä asiasta. Tällaisessa asiassa pitää osoittaa erityistä huolellisuutta, Risikko sanoi.

"Tämä talo päättää"

Risikko kiisti myös, että eduskunta olisi antanut lainsäädäntötyössä veto-oikeuden perustuslakiasiantuntijoille ja näin ulkoistanut valtansa.

– Ei ole. Kysymyksessä on parlamentarismi, ja tämä talo päättää, hän painotti.

Risikon mielestä on kuitenkin paikallaan, että kun kaksi laajasti arvostettua perustuslakiasiantuntijaa kiinnittää huomiota joihinkin epäkohtiin, niin eduskunnassa tarkastetaan, mitä perustuslakivaliokunta asiasta sanoo. Hän ei kuitenkaan usko, että tällaisesta toimintatavasta tulee vakiintunut käytäntö eduskunnassa.

Risikko kertoi, että hän on kutsunut perustuslakiasiantuntijoita luokseen keskustelemaan siitä, miten lainsäädäntöprosessia voidaan parantaa nyt nähdyn kaltaisten episodien välttämiseksi.

Risikon mukaan perustuslakiasiantuntijoiden kommenttien painoarvoa ei lainkaan vähennä se, että he esittivät näkemyksensä Twitterissä.

– Nykyisin tviitti tarkoittaa tiedotetta. Se on kannanmuodostus, se on ilmoitus siitä, millä kannalla ollaan.

"Halutaan varmistaa varmistamisen päälle"

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (ps.) piti selvänä, että hänen johtamansa valiokunta pyytää perustuslakivaliokunnalta arvion siviilitiedustelulaista.

– Täytyyhän se pyytää, että nämä lait saadaan etenemään, Eerola sanoi STT:lle.

Eerola on aiemmin kiistänyt, että hallintovaliokunnan mietinnössä olisi minkäänlaisia perustuslaillisia ongelmia, kuten Lavapuro ja Scheinin ovat esittäneet. Hän ei osaa arvioida, missä määrin puhemiesneuvoston päätös on epäluottamuslause hallintovaliokunnan työskentelylle.

– Olen vähän jäävi tuota arvioimaan, mutta tämähän koski myös puolustusvaliokuntaa. (...) En osaa sanoa, missä määrin tässä on kyse epäluottamuslauseesta. Ehkä tässä haluttiin, kun on näin tärkeästä asiasta kyse, varmistaa vielä varmistamisen päälle, että kaikki on kunnossa.

STT