Puheenvuoro: Jokin asenteissamme haraa tasa-arvoa vastaan, mutta voisimme oppia paljon Islannilta, kirjoittaa ministeri Annika Saarikko

Kommentti: Suomessa vierailee suuri Skandinavian ihailija – tunnin yleisökeskustelu todisti: Obama on pohjoismaisempi kuin me itse

"Olemme kiitollisia ystävyydestämme pohjoismaisten kansojen kanssa – vaikka joskus tulemmekin kateellisiksi siitä, miten täydellisiä he näyttävät olevan. Vieraileepa missä tahansa pohjoismaassa kaikki on järjestyksessä, kaikki on puhdasta, kaikki ovat hyväkäytöksisiä. Siitä on kirjoitettu jopa menestyskirjakin, nimeltään The Almost Nearly Perfect People (Melkein lähes täydelliset ihmiset)." Lue lisää