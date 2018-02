Pronssimitali sai tunteet pintaan olympiakatsomossa – "Hyvin lähti käyntiin, 6–7 mitalia tulee", suurlähettiläs riemuitsee

Etelä-Koreassa on noin tuhat suomalaista jännittämässä menestystä. Suurlähettiläs Eero Suomisen mukaan järjestelyt ovat sujuneet hyvin eikä tautitapauksia ole tiedossa.

–Täällä tuli juuri pronssimitali Suomelle, suurlähettiläs Eero Suominen hehkuttaa vastatessaan puhelimeen Pyoengchangin kisakatsomossa.

Hän kertoo Suomen lippujen liehuvan ympärillään edelleen, vaikka huudot ovat jo vaimentuneet Krista Pärmäkosken päästyä maaliin yhdistelmäkilpailussa.

Suomisen vieressä on suurlähetystön ja olympiakomitean väkeä. Suomalaiset erottuvat muista hyvin valkoisessa kisa-asussaan.

–Hyvin lähti käyntiin heti toisena päivänä, Suominen vielä iloitsee ja uskoo mitaleja tulevan kaikkiaan 6–7.

Alkuviikkoon verrattuna Pyeongchangin pakkanen ei enää ole yhtä hyytävä. Avajaisissa tarkeneminen vähän pelotti etukäteen jopa suomalaisia, mutta järjestäjä oli hoitanut kaiken niin hyvin, ettei kolmen tunnin istuminen tehnyt tiukkaakaan. Katsomossa oli istuinalusia, huopia ja lämpöpusseja.

Kisapaikoilla riehuva norovirusepidemia ei ole tiettävästi levinnyt suomalaisten keskuuteen, ei urheiluväen eikä turistien. Suomalaisturisteja on suurlähetystön tiedossa noin 500. Loput tuhannesta suomalaisesta ovat urheilijoita, huoltajia, urheilujohtoa ja mediaväkeä.

Suomisen mukaan kisajärjestäjät tekevät kaikkensa, että epidemia rauhoittuisi. Vapaaehtoisina työskennelleitä sairastuneita on lähetetty pois tartuttamasta muita.

–Eilen sairaustapauksia oli 128, joista 30 Gangneungissa. Emme ole ehtineet selvittää, onko määrä noussut tänään, suurlähettiläs sanoo.

Toinen huolenaihe on lintuinfluenssa, joka kiusaa Etelä-Koreassa lähes joka kevät. Korealaiset osaavat jo valvoa tiukasti siipikarjaa influenssan taltuttamiseksi.

Suominen ei ole nähnyt kisapaikoilla eikä Soulissa hengityssuojaimia käyttäviä ihmisiä. Vaikuttaa siltä, että korealaiset suhtautuvat tautitilanteeseen rauhallisesti ainakin toistaiseksi.

Kisat ovat olleet käynnissä kaksi päivää, eikä Suominen ole kuullut moitteita majoituksesta tai muista kisaoloista. Suomalaiset asuvat pääasiassa kahdessa hotellissa, joista toiseen suurlähetystö on järjestänyt jatkuvan konsulipäivystyksen.

–Me itse asumme hostellissa vaatimattomammin, Suominen kertoo.

Suurlähetystön olympiatiimissä on Suomisen lisäksi kaksi muuta lähetystön työntekijää. Olympiakoordinaattori Petri Kauppila on hoitanut käytännön järjestelyt lähetystösihteeri Hanne Ristevirran kanssa. Kolmikko on paikalla Pyeongchangissa koko kisojen ajan.

Kisoihin on kohta tulossa kolme suomalaisministeriä, joiden nimiä Suominen ei vielä paljasta. Lähetystön väki huolehtii myös heistä matkan ajan.

Suominen ei ole aikaisemmin ollut olympialaisissa ja on tyytyväinen "työmääräyksestä".

–Ilohan tämä on. Tunnelma on nyt korkealla, toivottavasti sama jatkuu.

Suominen uskoo mitaleita tulevan hiihtolajien lisäksi jääkiekosta. Hän toivoo, että korealaisetkin löytäisivät kisojen ansiosta talviurheilun. Tähän asti maassa on ollut paljon luistelijoita, mutta ei lumilajien harrastajia.

Suomalaisten hän toivoo puolestaan löytävän Korean.

–Täällä on hyvää ja omaperäistä ruokaa, historiaa ja kulttuuria.