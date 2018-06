Projektijohtaja Päivi Nerg: "Ei lykkääntyminen mitään kaada"

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nergin mukaan olennaisinta on saada tarvittava lakipohja valmiiksi tällä hallituskaudella. Kun lait tulevat voimaan, maakunta aloittaa toiminnan.

– Uusi hallitus arvioi sitten, haluaako se tehdä lakipohjaan muutoksia, mutta oltaisiin kuitenkin jo liikkeellä, Nerg sanoo.

Aloitusvuosi on iso muutosvuosi. Silloin vanhat organisaatiot lakkaavat ja uusi alkaa.

– Valmistelijoiden näkökulmasta ei ole niin iso kysymys, onko aloitusvuosi 2020 vai 2021. Siihen tulee vain sitten lisää aikaa valmistautua, Nerg toteaa.

– Totta kai toiveemme olisi ollut, että 2020 päästäisiin kunnolla aloittamaan, mutta ei lykkääntyminen mitään kaada.

"Pitkässä juoksussa lykkääntyminen ei olisi katastrofi"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola suhtautuu myönteisesti sote-uudistuksen toteutumiseen.

– Pidän alkuperäistä aikataulua edelleen ihan mahdollisena. Uudistuksella on hyvät edellytykset edetä vielä tämän hallituskauden aikana, hän sanoo.

Asiantuntijaryhmässä kymmenen vuotta istunut Erhola ei näkisi vuoden lykkäystä katastrofina.

– Pitkässä juoksussa vuodella lykkääntyminen ei olisi katastrofi, mutta tietysti uudistuksen toivoisi etenevän suunnitellulla aikataululla.

Erhola muistuttaa, että valmisteluvaiheessa on ylitetty jo monta estettä, ja kompromisseja on tehty.

– Kokonaisuutena tämä on ollut todella pitkä ja vaikea prosessi, joka on kuitenkin koko ajan mennyt eteenpäin. Ei tämä koskaan ole ollut lähellekään näin pitkällä kuin mitä nyt – se on positiivista.

Erhola luottaa yli kymmenen vuoden valmistelutyöhön

Erhola ei usko hallituksen vaihtumisenkaan pistävän koko sote-valmistelua alusta saakka uusiksi. Hän luottaa yli kymmenen vuoden valmistelutyöhön ja muutostarvetta puoltaviin argumentteihin.

– On vaikea uskoa, ettei kokonaisuudessa edettäisi, olisi hallituskombinaatio mikä tahansa. Asiasisällöllisesti ei pitäisi olla mitään ylitsepääsemättömiä haasteita enää, hän sanoo.

Erholan mukaan uudistuksessa on kysymys enää yksityiskohtien hiomisesta – tosin niissäkin on paljon työtä. Perusasiat sote-palveluiden järjestämisvastuun koon kasvattamisesta ja valinnanvapaudesta ovat valmiita etenemään seuraavaan vaiheeseen.

– Henkilökohtaisesti toivon, että uudistus menisi tällä hallituskaudella eteenpäin ja että alkuperäiset aikataulut pitäisivät suurin piirtein. Tietysti yksityiskohtia voidaan veivata, hän sanoo.

Erhola muistuttaa, että seuraavalle hallituskaudelle riittää ihan toisenlaisiakin tehtäviä ja uudistuksia, kuten sosiaaliturvauudistus.

– Se on myös hyvin iso asia, jota pitäisi päästä tekemään, Erhola huomauttaa.

Monta estettä jo ylitetty

Ensimmäinen iso este ylitettiin Erholan mukaan jo, kun saavutettiin yhteinen näkemys siitä, että sote-palvelujen järjestämisvastuu tulisi siirtää kunnilta maakunnille. Hän kuvailee historialliseksi myös viime joulukuun sopua asiakassetelin laajuudesta, kun siitä karsittiin erikoissairaanhoidon palveluja pois.

– Tässä on menty monesta vaikeasta neulansilmästä läpi. Nyt ollaan jo lähellä loppusuoraa ja täytyy vain jaksaa puristaa tämä loppu, Erhola kannustaa.