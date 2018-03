Presidenttiparin vauvan nimiveikkaus: Hjallis ja Väinö pienimmillä kertoimilla, Donald ja Vladimir suurimmilla

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lapsen nimestä on jo ollut hyvän aikaa käynnissä veikkauskilpailu. Kisa päättyy peliyhtiö Betssonin sivujen mukaan 13. maaliskuuta.

Tiistaina pienimmillä kertoimilla veikkauksissa olivat nimet Hjallis (kerroin 5) ja Väinö (kerroin 6). Kovin vakavamielisestä veikkauksesta ei ole kyse, sillä nimilistaan on kelpuutettu niin ikään valtiomiesmäiset Vladimir ja Donald -nimet, jotka tosin ovat listan häntäpäässä molemmat kertoimella tuhat.

Listan kärkipuolella on kertoimilla 15–30 nimiä, kuten Väinämö, Juho, Johannes, Toivo, Juhani, Juha, Onni Elias ja Saulinpoika.

Häntäpäässä ennen Donaldia ja Vladimiria ovat 300–500 kertoimilla nimet Lennart, Lennu, Martti, Teuvo, Carl ja Kyösti.

Osa nimistä on sellaisia, jotka löytyvät Haukion tai Niinistön sukujen vanhemmilta polvilta. Sauli Niinistön isän nimi on Väinö ja Haukion isän nimi on Teuvo. Toivo on puolestaan Haukion isoisän nimi. Väinämö on puolestaan Niinistön toinen nimi.

Lennu on pariskunnan koiran nimi, joten se on kertoimienkin mukaan epätodennäköinen vaihtoehto.

Onnitteluja annettiin paljon

Pariskunnan poika syntyi 2. tammikuuta 2018. Haukio ja Niinistö kertoivat lokakuussa toivoneensa lasta pitkään ja antoivat tiedotteessa ymmärtää, etteivät perhetoiveet ole olleet aivan mutkattomia.

–Näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä, kanslia tiedotti viime vuoden puolella.

Suomalaiset onnittelevat presidenttiperhettä tammikuussa niin paljon, että tasavallan presidentin kanslian sivut kaatuivat verkkovierailun määrästä. Lisäksi tuhannet lähettivät onnitteluja, sekä sosiaalisen että perinteisen median välityksellä.

Niinistön lapsesta kertovasta Facebook-päivityksestä tykättiin melko nopeasti yli 140?000 kertaa.