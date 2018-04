Presidenttiparin kaksikuinen vauva alkaa olla ristiäisiässä – kastettujen nimet luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa

Presidentti Niinistö sanoi keskiviikkona, että poika saa nimen pikapuoliin.

Presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion poikavauvan ristiäiset ovat todennäköisimmin tämän viikon lauantaina.

Presidentti nimittäin totesi keskiviikkona Tampereella, että poika saa nimen pikapuoliin. Niinistö sanoi myös, että pojan nimi kerrotaan kirkossa niin kuin kaikkien kastettujen lasten nimet.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perinteiden mukaan lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ristiäisten jälkeisenä sunnuntaina, jos siihen on saatu lupa vanhemmilta.

Presidenttipari on ollut vauvaonnestaan vähäsanainen. Jotakin Niinistön lausumasta voidaan kuitenkin päätellä.

Jos Niinistön ja Haukion lapsi saa nimensä vasta tulevan sunnuntain jälkeen, pikapuoliin-ilmaus tuntuisi liioitellulta. Silloin lapsen nimi luettaisiin kirkossa vasta seuraavana sunnuntaina.

Presidenttipari kuulunee Espoon Tapiolan seurakuntaan, jos he ovat kirjoilla Espoossa. Heillä on asunto Espoon Laajalahdessa. Virka-asunto Mäntyniemi taas on Helsingin Meilahdessa.

Tapiolan seurakunnan tiedottaja Mikaela Lax kertoo Lännen Medialle, että Tapiolan seurakunnassa kastettujen lasten nimet luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa Tapiolan kirkossa ja Otaniemen kappelissa.

–Korviini ei ole tullut tietoa, montako lasta tällä viikolla kastetaan, Lax sanoo.

Ristiäiset yleensä kahden kuukauden iässä

Suositusten mukaan lapsi kastetaan kahden kuukauden iässä. Presidenttiparin vauva syntyi helmikuun toisena päivänä.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kastejuhlaa voidaan viettää minä päivänä vain. Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Pappi varataan yleensä oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta, mutta myös tuttua pappia voi pyytää kastamaan.

Ennen kastetilaisuutta täytetään rekisteröinti-ilmoitus, jonka Väestörekisterikeskus on lähettänyt lapsen vanhemmalle. Allekirjoitettu ilmoitus annetaan papille, joka toimittaa lomakkeen edelleen siihen seurakuntaan, jonka jäseneksi lapsi tulee kasteen myötä.

Suomessa monet ovat vaalineet tapaa, että lapsen nimi julkistetaan vasta ristiäisissä eli kasteen yhteydessä.

Martti, Väinö vai Jalmari

Niinistön sukupuuta tutkinut amerikkalainen MyHeritage-yhtiö on listannut neljä mahdollista nimeä presidenttiparin pojalle. Listalle pääsivät nimet Martti, Väinö, Jalmari ja Vidmar.

Martti on suvun suosikkinimi; neljä Niinistön esi-isää on ollut nimeltään Martti.

Väinö ja Jalmari ovat vauvan isoisien nimet Niinistön puolelta. Haukion isoisän nimi oli Toivo ja hänen isänsä nimi on Teuvo.

Vidmar oli käytössä viimeksi 15 sukupolvea sitten.

Pojan nimeksi on veikattu myös Sauli Niinistön toista nimeä Väinämöä. Vedonlyöntifirma Betssonin listan kärkipäässä ovat olleet nimet Väinämö, Juho, Johannes, Toivo, Juhani, Juha, Onni Elias ja Saulinpoika.

Niinistöllä on kaksi aikuista poikaa. He ovat nimeltään Nuutti ja Matias.