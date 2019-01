Presidentti Niinistö pääsee tänään keskustelemaan Kiinan Xin kanssa suurvaltasuhteista

Legendaarinen ufomies Erich von Däniken teki paluun kahdeksankymppisenä – petostuomio ja vankila-aika innosti bestseller-kirjailijan uralle

Muistatko vielä ufokirjailija Erich von Dänikenin? 50 vuotta sitten Vieraita avaruudesta -teoksellaan kohauttanut pseudotieteilijä aloitti ufokirjojen buumin, joka oli suurimmillaan 1970-luvulla. Dänikenin mukaan maailman uskonnot perustuvat vierailta planeetoilta aikojen alussa maapallolle saapuneisiin vieraisiin, joita ihmiset alkoivat palvoa jumalina. Nyt Däniken on taas in. Mies palasi entistä ärhäkkäämpänä, ja viihdeteollisuuskin on uskossa. Lue lisää