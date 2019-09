Presidentti Niinistö mukana kunnianhimoisempia ilmastotoimia vaativassa aloitteessa

Poliisihallitus varoittaa viallisesta patruunaerästä – käyttö lopetettava välittömästi

Poliisihallitus varoittaa viallisesta patruunaerästä. Kyseessä ovat Winchester-merkkiset patruunat, joiden kaliiperi on .17HMR. Niiden käyttö on lopetettava välittömästi ja ne on palautettava ostopaikkaan. Lue lisää