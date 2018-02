Presidentti Niinistön toinen kausi alkaa tänään – näin voit seurata juhlallisia virkaanastujaisia

Työuraeläkettä voi saada tästä päivästä alkaen

Eläkeuudistuksen mukanaan tuomaa uutta eläkelajia, työuraeläkettä voi saada tästä päivästä lähtien. Se on tarkoitettu raskaan työn tekijöille, joilla on takanaan vähintään 38 vuoden työura sekä työhön vaikuttava sairaus. Ikäraja on 63 vuotta. Lue lisää