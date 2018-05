Presidentti Niinistön muotokuvan suuryllätys – tekijöinä sata taiteilijaa

HELSINKI

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön muotokuva paljastettiin tänään Valtioneuvoston linnassa. Muotokuvan tekijät olivat salaisuus paljastustilaisuuteen asti. Suuri yllätys oli, että muotokuvan tehneitä taiteilijoita oli yhteensä sata. Yhteisötaiteellisen muotokuvan tuottivat kuvataiteilijat Atro Linnavirta ja Anita Naukkarinen. Se on sadasta osateoksesta koottu mosaiikki.

Tasavallan presidentit valitsevat itse muotokuvansa tekijän tai tekijät. Muotokuvat ovat kuitenkin valtioneuvoston kanslian omaisuutta. Niinistö perusteli sadan taiteilijan valintaa näin.

–Toteutus ei ole traditionaalinen. Ajatus liittyi Suomen satavuotisjuhliin ja siihen, että ihminen ja maa ovat moni-ilmeisiä.

Niinistö kiisti ehdottomasti, että taiteilijoiden valinnassa kyse olisi ollut siitä, että hän ei jaksanut istua tuntikausia taiteilijoiden mallina.

Teoksen juuret taidekoulutuksen lakkauttamisessa

Linnavirta kertoi, että teoksen juuret juontavat vuosiin 2011–2012 ja silloisen hallituksen koulutuspoliittisiin päätöksiin. Silloin päätettiin lakkauttaa Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutti.

Kymmenet taiteilijat puolustivat lakkautusuhan alla olevaa Lahden koulutusta ja lähettivät visuaalisen adressin, mosaiikkimaisen muodostelman silloisille presidenttiehdokkaille Sauli Niinistölle ja Pekka Haavistolle.

–Vuonna 2017 sitten tuli tasavallan presidentin kansliasta pyyntö toteuttaa presidentin muotokuva samalla metodilla.

Linnavirran mukaan teoksessa voidaan nähdä, miten monella tavalla Suomessa voidaan taidetta tehdä.

–Kiitos siitä, että saimme toteuttaa sen näin sattumanvaraisella tavalla.

Esittelysalin päätyseinällä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja taiteilijoiden lisäksi muotokuvan paljastustilaisuudessa oli läsnä tilaisuuden avannut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja hallituksen jäsenet. Ennen muotokuvan paljastusta järjestettiin normaali tasavallan presidentin esittely.

Niinistön muotokuva on sijoitettu Valtioneuvoston linnaan presidentin esittelysaliin. Istuvan presidentin muotokuva on aina esittelysalin päätyseinällä. Myöhemmin muotokuva siirretään muualle esittely- ja odotussalin tiloihin, kun seuraavasta presidentistä on muotokuva maalattu. Esittelysalin tiloihin mahtuvat käytännössä vain vanhimpien presidenttien muotokuvat, muut ovat odotussalin tiloissa.

Niinistöä ennen muotokuvat on maalattu Suomen kaikista 11 tasavallan presidentistä. Niinistön edeltäjän, presidentti Tarja Halosen muotokuvan maalasi taiteilija Rafael Wardi. Halosen muotokuva paljastettiin vuonna 2002.

Presidentti Sauli Niinistön muotokuva on Ateneumissa Helsingissä esillä yleisölle 5.6–2.9.