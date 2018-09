Presidentti Barack Obama hurmaa yleisöä Pasilassa – lähetti melkein heti hienovaraisen piiloviestin seuraajalleen Donald Trumpille

– Hello everybody. Thank you so much for having me, tervehti Barack Obama messuyleisöään Helsingissä kello 16.30 asteltuaan lavalle musiikin soidessa.

Obama kiitti Nordic Business Forumia ja lipusta maksanutta messuyleisöä hänen kutsumisestaan paikalle. Obama nauratti yleisöä heti alkuun. Obama lupasi, että hän on aina halukas saunomaan, kun Suomessa ollaan.

Obama myös huomasi yleisössä suurlähettilääksi Suomeen nimittämänsä Bruce Oreckin . Presidentti muisteli viimeksi käyneensä Helsingissä kolmelta yöllä. Kyseessä oli koneen välitankkaus ja Obaman mukaan oli hyvin pimeää.

Skypen perustajiin lukeutuva Niklas Zensström haastattelee Obamaa ohjatussa keskustelussa. Ensimmäisenä varsinaisena puheenaiheena kaksikko alkoi käsitellä koripalloa ja menestymisen salaisuuksia lajissa. Obama viittasi joukkuepelin merkitykseen mainiten nimeltä tähtipelaaja Michael Jordanin .

Obaman mukaan joukkuepelissä on tärkeää tehdä parhaansa sopusoinnussa muiden kanssa. Suomea hän käytti hyvänä esimerkkinä maasta, jossa naiset on varhain tuotu mukaan urheiluelämään. Yhdysvalloissa naisten ja tyttöjen osallistumista urheilulajeihin oli pitkään rajattu. Obama viittasi toistuvasti omiin tyttäriinsä Sashaan ja Maliaan ja siihen, miten nämä kasvavat uudenlaiseen maailmaan. Hän mainitsi myös kertoneensa tyttärilleen Suomen matkastaan etukäteen.

Obama kertoi polviensa kipeytyneen liiasta koripallon harrastamisesta, mikä vaikeuttaa istumista lentokoneessa.

Yleisö elää mukana keskustelussa, jota käydään rennossa hengessä. Obaman taustalla näkyy iso suomalainen halkopino. Hän ja haastattelija Zennström istuvat lappilaishenkisissä puutuoleissa. Zennström siemailee vettä lasista, mutta Obamalla on mukanaan kannellinen pahvimukikahvi.

Koripallosta keskustelu näyttää polveilevan päätöksentekoon ja vakavampiin kysymyksiin. Obama ottaa kantaa pitkän aikavälin ajattelun tärkeyteen päätöksenteossa. Globalisaatio, teknologia ja viestinnän vallankumous ovat hänen mukaansa kaikki kutistaneet maapalloa. Muutoksia hän kuvaa yhtä perustavanlaatuisiksi kuin aikoinaan teollisessa vallankumouksessa, mutta muutostahti on ollut paljon rajumpi.

Obama kuvasi ihmisten suhtautuvan muutoksiin eri tavalla. Toiset haluavat rakentaa muureja, hän sanoi ilmiselvänä viittauksena presidentti Donald Trumpin protektionistiseen ja nationalistiseen ajatteluun. Obama ei kuitenkaan maininnut Trumpia nimeltä, vaan hän jatkoi nopeasti pohtimaan, miksi joitakin muutokset pelottavat ja nämä haluaisivat mieluiten pysäyttää muutoksen.

Obama muistutti kuulijoitaan myös globalisaatiosta ja sen pitämisestä reiluna. Hänen mukaansa globaaleja ongelmia ei voi ratkaista muutoin kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Liike-elämä voi Obaman mielestä auttaa varmistamaan, että jokainen saa reilun mahdollisuuden elämässä.

Populisteille johtajien kritisoiminen antaa valtit käteen. Obama myönsi, että johtajat kovin harvoin pysähtyvät ajattelemaan köyhien lasten mahdollisuuksia tai työttömien keinoja palauttaa työmahdollisuutensa.