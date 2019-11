Postin työkiistaan ei ratkaisua – tukilakot laajenevat huomenna

HELSINKI

Postin työkiistaan ei jätetty tänäänkään sovintoesitystä. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kertoo sivuillaan, että sovittelu on tältä päivältä ohitse ja että sovittelua jatketaan maanantaina puoliltapäivin. Sunnuntain neuvottelut alkoivat kahdelta iltapäivällä ja kestivät yhteentoista illalla.

Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mukaan pöydällä on yhä isoja asioita, joiden ratkaisu ei ole helppoa.

– Kävimme asioita edelleen ihan rakentavasti läpi, ja monissa kysymyksissä päästiin eteenpäin. Läpikäytäviä asioita on kuitenkin niin paljon, että niitä ei tämän päivän aikana saatu kasaan, Aarto kertoo STT:lle.

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ei ryhdy vielä arvioimaan sitä, voiko ratkaisu löytyä jo maanantain neuvotteluissa.

– Nämä asiat eivät ole helppoja. Jos ne olisivat, ne olisi jo hoidettu maaliin. On vaikea arvioida, kuinka pitkään vielä menee. Tukilakot tietysti aina vaikuttavat niin, että neuvottelupöytään tulee painetta löytää ratkaisu, Nieminen sanoo.

Sen enempää Nieminen kuin Aarto eivät halua tässä vaiheessa neuvotteluja kuvailla sitä, mistä yhteistä säveltä on alettu löytää ja mistä vielä kiistellään.

– Näiden asioiden vatvominen julkisuudessa ei edistä sovun rakentamista. Huomenna jatketaan siitä, mihin tänään jäätiin. Kuten aina näissä kiistoissa, osapuolet arvioivat lopputulosta kokonaisuuden perusteella. Asiat ratkeavat aikanaan yhtenä kokonaisuutena, eivät osissa, Aarto sanoo.

Postilakko saa tukea muilta liitoilta

Postilakko jatkuu aiemmin kerrotun mukaisesti 8. joulukuuta asti, ellei sopua löydy ennen sitä. Lisäksi maanantaina alkaa useita tukilakkoja, jotka osaltaan hidastavat postintoimitusta.

Ilmailualan Unionin IAU:n tukilakko on jo lopettanut postinlajittelun lentoasemilla. Maanantaina alkava Suomen Merimies-Unionin tukilakko vaikeuttaa postinjakelua saaristossa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rautatiealan Unioni RAU ovat puolestaan kertoneet pysäyttävänsä rautateiden tavaraliikenteen maanantaina ja tiistaina. Toimet eivät vaikuta rautateiden henkilöliikenteeseen.

Myös Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on ilmoittanut lähtevänsä tukilakkoihin mukaan. Sen tukitoimet laajenevat myös asteittain niin, että keskiviikosta alkaen lähes koko AKT:n jäsenistö on ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa. Liitto on lisäksi ilmoittanut olevansa valmis kertomaan tarvittaessa yhä uusista tukitoimista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.