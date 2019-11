STT:n tietojen mukaan valtion omistajaohjausosasto antoi aiemmin syksyllä tukensa Postin pakettilajittelijoiden siirrolle

Kokoomus nostaisi työllisyyttä leikkaamalla työttömien eduista – eläkeläisille luvataan lisää oppositiopuolueen vaihtoehtobudjetissa

Oppositiopuolue kokoomus on julkaissut vaihtoehtobudjettinsa. Sen keskeinen tavoite on nostaa työllisyyttä ainakin 60 000 uuden työpaikan verran vuoteen 2023 mennessä. Tavoite on sama kuin pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksella. Kokoomuksen mukaan sillä on myös tarvittavat keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Lue lisää