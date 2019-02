Poliisin valvontaisku paljasti yhteensä 131 rikettä tai puutetta takseissa – Ministeri vakuuttaa perusasioiden olevan kohdallaan

Poliisin valvontaiskussa tarkastettiin perjantaina 111 taksia Helsingin alueella. Valvonnassa havaittiin yhteensä 131 rikettä tai puutetta, joihin puututtiin sekä poliisin että liikenne- ja viestintäviraston Traficomin toimivaltuuksin. Valvonnan taustalla oli taksiliikennettä koskeva sääntelyn muuttuminen viime kesänä.

Kokonaisuutena rikkeitä tai puutteita havaittiin poliisin mukaan 77 taksissa, joka on 69 prosenttia tarkistettujen taksien kokonaismäärästä. Valvonnassa havaittiin esimerkiksi, että kuudessa tapauksessa ajoneuvoa ei oltu merkitty luvanvaraiseen käyttöön ja 61 tapauksessa luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo lauantaina julkaistussa tiedotteessaan taksiliikenteen päivän osoittavan, että palvelut toimivat pääasiassa hyvin.

–Perusasiat ovat kohdallaan ja se on hyvä. Liikennepalvelulaissa säädetään kuitenkin tiukat vaatimukset sille, että taksitoiminta on asiakkaalle turvallista ja luotettavaa ja että kaikki viranomaisvelvoitteet täytetään asianmukaisesti. Nyt on tärkeää, että valvontaviranomaiset huolehtivat, että puutteet tulevat korjatuiksi. Liikennepalvelulaissa määriteltyjä pelisääntöjä on kaikkien alan yritysten ja kuljettajien noudatettava, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) tiedotteessa.

Tiedotteessa korostetaan, että liikennepalvelulain seurantaraportin mukaan liikennepalvelulain uudistus näytti lisänneen taksialalla toimivien yritysten ja kuljettajien määrää. Myös taksien tarjoamat palvelut ja hinnoittelumallit "vaikuttavat monipuolistuneen".

Ministeri muistuttaa, että laki tuli voimaan alle vuosi sitten, joten johtopäätökset sen vaikutuksista pitkällä aikavälillä voidaan tehdä vasta myöhemmin.

Liikennepalvelulain tavoitteena on tiedotteen mukaan "tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu ja tarjota käyttäjille joustavuutta ja valinnanvapautta". Laki tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018.

Lain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa tiiviisti lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimiin sääntelyn muuttamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi liikennepalvelulain ensimmäistä vaihetta koskevan seurantaraportin 19. joulukuuta 2018.