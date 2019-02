Poliisin tutkinnassa on jo 29 törkeää seksuaalirikosta Oulussa – rikoskomisario kertoo MTV:n haastattelussa, että hyväksikäyttö oli jatkunut luultua pidempään

Oulun poliisilla on ollut talven aikana tutkittavanaan 29 törkeää seksuaalirikoskokonaisuutta, kertoo MTV uutiset verkkosivuillaan keskiviikkona.

Kaikkiin tutkintoihin liittyy alaikäinen uhri.

–Epäiltyjä näissä on kaikkiaan 30. Suurin osa heistä on ulkomaalaistaustaisia. Alaikäisiä uhreja on 20. Sukupuoliyhteys on ollut mukana ainakin puolessa tapauksista, toteaa Oulun seksuaalirikosten tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Rikospaikka-ohjelman haastattelussa.

Osa tapauksista on siirtynyt syyteharkintaan.

Laajimman jutun esitutkinta on yhä kesken. Jutussa on epäiltyinä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä. Poliisin mukaan selvästi alaikäistä suomalaistyttöä oli käytetty hyväksi toista vuotta, eli paljon kauemmin kuin tähän asti on tiedetty.

MTV:n mukaan Oulun poliisin tutkinnassa olevien törkeiden seksuaalirikoskokonaisuuksien nuorin uhri on muutaman vuoden ikäinen lapsi. Epäilty tekijä on kantasuomalainen.

Toiseksi nuorin uhri on 10-vuotias. Teosta epäilty on ulkomaalaistaustainen.