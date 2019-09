Neljä nuorta loukkaantui, kun 12-vuotias kuljettaja kaahasi kaatosateessa poliisia pakoon Torniossa

TORNIO

Neljä poliisipartiota ajoi Torniossa aamuyön tunteina kaatosateessa takaa autoa, jota ajoi 12-vuotias poika. Takaa-ajettu oli nopeampi kuin 150 kilometrin tuntivauhdilla perässä ajaneet poliisit.

Henkilöauto ajoi lopulta ulos tieltä Ruonajärventiellä. Poliisin mukaan pelastuslaitos joutui leikkaamaan autoa, jotta autossa matkustajina olleet 16-vuotias tyttö ja poika saatiin autosta ulos. Lisäksi auton kyydissä oli 14-vuotias poika. Kaikki autossa olleet neljä nuorta vietiin sairaalaan.

16-vuotiaat vietiin sairaalahoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja kaksi muuta Kemissä sijaitsevaan Länsi-Pohjan keskussairaalaan. Poliisilla ei ollut sunnuntaina puoliltapäivin tarkempaa tietoa loukkaantuneiden kunnosta.

Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Miska Sillanpää kertoi STT:lle, että aamuisen tiedon pohjalta kenenkään vammat eivät olisi olleet hengenvaarallisia.

– Tietenkin yleisen kokemuksen perusteella vammojen täytyy aika vakavia olla, jos Ouluunkin viedään. Se, ovatko ne olleet hengenvaarallisia itsessään, niin siihen en pysty ottamaan kantaa, kun en tiedä.

Pakomersun matka päättyi hiekkavalliin

Tilanne alkoi rutiininomaisesta tarkastustehtävästä. Poliisi oli ollut yöllä kahden aikaan Torniossa tekemässä liikennevalvontaa, kun partio havaitsi henkilöauton, josta nousi ulos nuori poika. Partio tuli auton luokse, jotta voisi varmistaa kuljettajan ajokunnon ja tarvittavat asiakirjat.

Ruotsista tuotu C-sarjan Mercedes Benz kuitenkin peruutti paikalta ja kääntyi Laivurinkadulle. Kun poliisi laittoi pysäytysvalot päälle, auto lähti voimakkaasti kiihdyttäen poliisia pakoon. Jahtiin liittyi kolme muutakin partiota.

Takaa-ajon aikana pakoauton kuljettaja oli lähellä ainakin kertaalleen menettää autonsa hallinnan isojen vesilammikoiden ja liian suuren tilannenopeuden vuoksi.

Poliisi ehti menettää autoon näköyhteyden ennen kuin huomasi sen ajaneen ulos Ruonajärventiellä. Auto oli ajanut ulos tieltä vasemmalle kaartuvassa tiukassa mutkassa ennen Kromitien risteystä.

Auto oli törmännyt tienpenkassa olevaan noin kaksi metriä korkeaan hiekkavalliin. Tästä auto oli jatkanut matkaa eteenpäin noin 10–15 metriä päätyen taimikkoon.

Kuski lähti karkuun jalan

Partion saapuessa paikalle autosta kuului avunhuutoja. Autossa olivat loukkaantuneet tyttö ja poika. Noin 20 metrin päästä autosta poliisi löysi 14-vuotiaan pojan, joka oli myös loukkaantunut törmäyksessä.

Autoa kuljettanut 12-vuotias poika yhytettiin kromitieltä läheltä onnettomuuspaikkaa. Sillanpään mukaan nuori kuski oli lähtenyt karkuun jättäen onnettomuusauton ja kaveriporukkansa. Pojalle suoritettiin puhalluskoe ja huumausaineenpikatesti, jotka molemmat olivat negatiivisia.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, vammantuottamuksena, liikennerikkomuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkautena.

Auto oli Sillanpään mukaan otettu käyttöön avaimilla ja sen omisti henkilö, joka kuuluu yhden nuoren perhepiiriin. Auto meni törmäyksessä lunastuskuntoon.

– Porukan iän puolesta sanoisin, että tämä on hyvin harvinainen tapaus. Teini-ikäisiä on, mutta kun katsotaan tuota kuskin ikää niin kyllä tämä on poikkeuksellista, Sillanpää kertoi sunnuntaina.