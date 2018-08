Poliisiksi haluavista ei ole pulaa – tänä vuonna 2 000 osallistui pääsykokeisiin ja 400 valittiin

Sinisten ministeriryhmän näkemykset poliisikoulutuksesta herättivät keskustelua viime viikon lopulla.

Sinisten poliisikansanedustajat sekä ministeri Sampo Terho ilmaisivat huolensa siitä, että poliisialalla ei ole enää vetovoimaa. Yhtenä ratkaisuna he esittivät, että vuonna 2014 poistetut etuudet, kuten poliisiopiskelijoiden ilmainen ruoka ja asuminen, pitäisi palauttaa.

Tilastojen valossa on kuitenkin vaikea nähdä, että poliiseiksi haluavista olisi pulaa. Tänä vuonna poliisiammattikorkeakoulun hakemuksen täytti noin 4 000 henkeä. Heistä noin puolet saapui pääsykokeeseen. Aloituspaikkoja on tänä vuonna 400, ja ne kaikki on täytetty.

Viime vuonna tilanne oli toinen, kun 400 paikasta täyttyi vain 345. Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg sanoo, että kyse on siitä, että opiskelijavalinnoissa priorisoidaan laatua eikä määrää.

–Pidämme sisäänpääsykynnyksen vakiona. Viimeisen viiden vuoden aikana aloituspaikkamäärä on vaihdellut 100 ja 400 välillä, mutta sisäänpääsyraja on ollut koko ajan sama. Viime vuonna emme saaneet haluamaamme kaltaisia opiskelijoita riittävää määrää, mutta tänä vuonna saamme.

Varma työpaikka houkuttelee

Hän ei näe, että ilmaisella asunnolla tai ruualla olisi merkitystä koulutuksen vetovoimaan. Nykyinen systeemi, jossa poliisiammattikorkeassa aloittavilla on samat etuudet kuin muillakin korkeakouluopiskelijoilla, on ollut voimassa viisi vuotta.

–Kuten tilastosta näkyy, viime vuosina on toistuvasti lyöty hakijamääräennätyksiä.

Sen sijaan julkinen keskustelu poliisityöttömyydestä on Himbergin mukaan vaikuttanut hakijamääriin.

–Todellisuudessa meillä ei ole ollut poliisityöttömyyttä, vaan avoinna olevien virkojen ja valmistuvien poliisien määrä on joinakin aikoina vaihdellut niin, että osa valmistuneista on joutunut odottamaan jonkin aikaa, ennen kuin on päässyt poliisin töihin.

Tällä hetkellä poliisiksi valmistuville on heti tiedossa varma työpaikka. Se lisää kiinnostusta koulutukseen.

Pituusrajaa ei ole eikä armeijaa vaadita

Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeisiin kuuluvat fyysinen ja kirjallinen koe sekä soveltuvuustestit. Tällä hetkellä soveltuvuutta painotetaan eniten, se muodostaa 50 prosenttia kokeen pistemäärästä.

Kuitenkin myös fyysisellä kunnolla on väliä. Kokeessa on juoksu-, voima- ja ketteryystestit, ja niistä pitää jokaisesta saada hyväksytty suoritus, jotta voi jatkaa pääsykokeessa pidemmälle.

Poliisiksi haluaville ei nykyään ole esimerkiksi pituusvaatimuksia, eikä myöskään asevelvollisuuden suorittamista vaadita. Pääsykokeeseen voi osallistua, jos on toisen asteen tutkinto ja AB-ajokortti. Jos pääsykokeesta pääsee läpi, tehdään vielä terveystarkastus ja turvallisuusselvitys, ennen kuin opiskelun pääsee aloittamaan.