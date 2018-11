Poliisien puoli-ilmaisten lounaiden aika on ohi, sanoo uusi Poliisihallituksen ohjeistus

HS-gallup: Demarit jatkaa kärjessä, vihreiden kannatusluisu näyttää pysähtyneen

SDP:n kannatus Suomen suosituimpana puolueena on vahvistunut entisestään, käy ilmi Helsingin Sanomien perjantaina julkaisemasta gallupista. Demareiden kannatus on noussut 22,4 prosenttiin. Kokoomus on toisena 19,7 prosentin kannatuksella. Lue lisää