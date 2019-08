Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kestävällä maratonilla

Helsingin poliisi siirsi poliitikkojen paritusjuttua penkoneen poliisin toiseen tehtävään – Rikoskomisariolta vietiin tehtävä talousrikosyksikön johdossa

Helsingin poliisi on muuttanut poliitikkojen vanhan paritusjutun epäselvyyksiä penkoneen rikoskomisario Kari Lintilän työtehtäviä. Lintilä on siirretty Helsingin poliisilaitoksen oikeusyksikköön, jossa hänen esimiehenään on poliisilakimies Kari Rauramaa . Aiemmin Lintilä on toiminut talousrikosyksikön tutkinnanjohtajana. Lue lisää