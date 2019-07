Helsingin Hietalahden ampumisesta epäilty on toimitusjohtaja rakennusalalla – poliisi vaatii vangittavaksi

HELSINKI

Helsingin Hietalahden tiistaisesta ampumisesta epäiltyä miestä vaaditaan vangittavaksi. Poliisi on ilmoittanut vaativansa 32-vuotiasta miestä vangittavaksi epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä. Asiaa käsitellään alustavan tiedon mukaan huomenna perjantaina aamupäivällä Helsingin käräjäoikeudessa.

Epäilty toimii STT:n tietojen mukaan Vantaalle rekisteröidyn rakennusalan yrityksen toimitusjohtajana. Epäilty on kosovolaistaustainen ja asuu väestötietojen mukaan Vantaalla.

Vangitsemisvaatimuksesta ja epäillyn taustoista kertoi aiemmin tänään Helsingin Sanomat.

Nähtiin poistuvan rakennustyöntekijän vaatteissa

32-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen murhata kolme tuntemaansa miestä keskellä iltapäiväruuhkaa Helsingin kantakaupungissa. Kahteen miehistä osui, ja he haavoittuivat vakavasti. Myös sivulliset olivat vaarassa.

Poliisin mukaan kyse oli miesten keskinäisestä välienselvittelystä. Kolme murhan yrityksen kohdetta olivat liikkeellä yhdellä autolla ja epäilty toisella, kun kello 16:n aikaan tiistaina uhreja kohti ammuttiin Hietalahdenkadun ja Porkkalankadun risteyksessä. Laukauksia oli useita.

Silminnäkijät kertoivat nähneensä rakennustyöntekijän vaatteisiin pukeutuneen miehen poistuvan tapahtumapaikalta käsiaseen kanssa. Ampumisesta epäilty mies otettiin kiinni melko pian tapahtuneen jälkeen Vantaalta.

Ennen sitä muun muassa Ruoholahdessa näkyi raskaasti aseistautuneita poliiseja.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio arvioi eilen STT:lle, että ampumistapauksessa on kyse ilmiöstä, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa.

– Tämä on sellainen ilmiö tai rikostyyppi, joka on ollut hyvin tyypillistä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mutta minun tietojeni mukaan tämä on ensimmäinen tapaus, joka on tullut Suomeen, Larkio sanoi.

Poliisi ei ole vahvistanut tapauksen yksityiskohtia. Eilen epäiltyä ei ollut vielä kuultu, mutta hän oli puhutettaessa ollut asiallinen, Larkio kertoi.