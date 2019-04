Poliisi tutkii kahta epäiltyä lapsiin kohdistunutta seksuaalitekoa Tampereella

KORJAUS: Halla-aho valmis yhteistyöhön kaikkien kanssa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä – Orpo: Perussuomalaiset ei ole muuttunut vuodesta 2017

Vain perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on sitä mieltä, että ensi vaalikaudella on tehtävä leikkauksia, mutta myös kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon (kok.) mielestä hallitusohjelmaan tulisi kirjata, että sopeutustarvetta arvioidaan kauden puolivälissä. Orpon mukaan näin on syytä tehdä, jos työllisyyskehitys ei näytä nousevan lähelle 75 prosenttia. Lue lisää