Poliisi tutkii epäiltyä hyväksikäyttöä uimahallissa – miehen epäillään tyydyttäneen itseään höyrysaunassa samalla, kun löylyissä istui nuoria poikia

Tietoturva-asiantuntija puntaroi, mitä meidän oikeasti kannattaisi pelätä Facebookissa – onko suurin riski sittenkin bittimaailman ulkopuolella?

Tällä viikolla The New York Times -lehti uutisoi, että Facebook on vuosien ajan antanut joillekin suurille teknologiayhtiöille laajat mahdollisuudet päästä käsiksi käyttäjien yksityistietoihin. Lue lisää