Poliisi takavarikoi Airiston Helmen omistajalta 3,5 miljoonaa euroa, muttei ole kuulustellut epäiltyä, asianajaja kertoo

HELSINKI

Epäiltyä ei ole asianajajan mukaan edes pyydetty kuulusteluihin. Poliisi ei kommentoi. Kahden muun epäillyn vangitsemista jatketaan, ettei kaksikko hävittäisi todistusaineistoa tai sopisi kuulusteluiden vastauksista yhdessä.

Airiston Helmen taustalla olevaa venäläismiestä ei ole kuulusteltu, vaikka poliisi takavarikoi häneltä 3,5 miljoonan euroa käteistä.

Asiasta kertoo Lännen Medialle venäläisen liikemiehen avustaja, asianajaja Kari Uoti .

– Päämiestäni ei ole kuulusteltu, eikä edes pyydetty kuulusteluihin.

Poliisi ei kommentoi, onko henkilöä kuulusteltu tai miksi häntä ei olisi kutsuttu kuulusteluihin, kuten epäillyn avustaja kertoo. Poliisi on vaitonainen myös miehen olinpaikasta.

– Asiassa käytetään toistaiseksi viranomaisreittejä, selvitetään olinpaikkaa ja muuta, keskusrikospoliisin (krp) rikostarkastaja Tomi Taskila sanoo.

Poliisi ei myöskään kommentoi, onko epäillystä jätetty etsintäkuulutusta tai kansainvälistä etsintäkuulutusta.

Venäläisepäillyn asianajaja Uoti arvioi, että poliisi ei tekisi etsintäkuulutusta, jos epäiltyä ei ole ensin yritetty tavoittaa kuulusteltavaksi.

Uoti sanoo, ettei hän tiedä päämiehensä olinpaikkaa.

– En ole sitä kysynytkään.

Lain mukaan asianajajalla ei ole velvollisuutta paljastaa rikoksesta epäillyn päämiehensä olinpaikkaa tai muutoin avustaa poliisia esitutkinnassa.

Asianajajaliiton mukaan asianajajaa sitoo sen sijaan lojaliteettivaatimus päämiestä kohtaan.

Uoti ei kommentoi sitä, kuinka hän on pitänyt yhteyttä päämiehensä kanssa.

Kahden muun epäillyn vangitseminen jatkuu

Poliisi takavarikoi käteisvarat Airiston Helmi oy:n tiloista syyskuussa, kun yhtiön kiinteistöihin tehtiin suuri kotietsintä Turun saaristossa.

KRP:n, Varsinais-Suomen poliisin ja puolustusvoimien yhteisoperaatiossa iskettiin samaan aikaan noin kymmeneen yhtiön omistamaan kohteeseen saaristossa.

Tämän viikon torstaina venäläismies vaati takavarikon perumista Varsinais-Suomen käräjäoikeudelta. Uotin mukaan takavarikoiduilla rahoilla on laillinen alkuperä.

Häntä epäillään törkeästä verorikoksesta, törkeästä rahanpesusta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Mies kiistää kaikki syytteet, Uoti sanoo.

Poliisi pitää yhä vangittuina kahta muuta henkilöä, jotka otettiin kiinni kotietsinnän yhteydessä.

Toinen miehistä on Venäjän kansalainen, joka on vangittuna todennäköisin syin törkeästä veropetoksesta. Toinen vangituista on virolainen, jota epäillään avunannosta törkeään veropetokseen.

Krp:n tutkinnanjohtaja Taskilan mukaan vangitsemista on tarpeen jatkaa toistaiseksi.

– Muutoin epäillyt voisivat esimerkiksi sotkea todisteita tai sopia yhdessä, että kuulustelussa kerrotaan asiat tietyllä tavalla.

Poliisi jatkaa Taskilan mukaan kotietsinnässä takavarikoitujen digitaalisten aineistojen läpikäyntiä.

Aineistoa on poliisin mukaan poikkeuksellisen paljon.

– Niiden läpikäyminen kestää todennäköisesti yli vuodenvaihteen, Taskila sanoo.

"En tiedä ketään muutakaan"

Miljoonatakavarikon kohteeksi joutunut epäilty, 54-vuotias liikemies, on ilmeisesti Airiston Helmen omistaja ja määräysvallan käyttäjä.

– En tiedä ketään muutakaan, kuka omistaja voisi olla, Kari Uoti sanoo.

Venäläismies on vaikuttanut Airiston Helmen taustalla vuodesta 2007 lähtien, jolloin yhtiö perustettiin.

Yhtiö osti ensimmäiset kiinteistönsä saaristosta heti samana vuonna.

Ylen tietojen mukaan mies johtaa myös hongkongilaista yhtiötä, jonka kautta kiinteistökauppoihin käytetyt miljoonat on järjestelty Airiston Helmeen.