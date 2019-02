Poliisi: Sivullinen joutui tulilinjalle rikollisten välienselvittelyssä Helsingissä – selvisi vammoitta

HELSINKI

Sivullinen nainen joutui tulilinjalle järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvässä välienselvittelyssä Helsingissä viime elokuun lopulla, poliisi kertoo. Sen mukaan välienselvittelyssä oli kyse velkaan liittyvistä erimielisyyksistä, jossa 39-vuotias mies yritti ampua 31-vuotiaan miehen.

39-vuotiaalla epäillään olleen kaksi apuria, jotka poliisin mukaan olivat jo aiemmin pahoinpidelleet 31-vuotiasta.

– Kyse on todennäköisesti ollut huumeista. Kysymys on ollut huijausepäilystä tai jotain on jätetty maksamatta. Sitä on sitten lähdetty kostamaan. Mahdollisesti esimerkiksi vedetty kamaa tai rahaa tai jotain välistä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio Helsingin poliisista sanoo.

Larkion mukaan kysymys on Viron järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka on yhteydessä niin ikään suomalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Me tunnemme nämä henkilöt entuudestaan. Voidaan sanoa, että kyse on ihan vahvoista toimijoista alamaailmassa Virossa ja Suomessa, Larkio sanoo.

Ampuminen tapahtui Vantaalla

Ampuminen tapahtui Pyhtäänkorventiellä Vantaalla, jonne 39-vuotiaan miehen epäillään sopineen tapaamisen nuoremman miehen kanssa.

Tapaamispaikalle saavuttuaan hän ampui poliisin mukaan nuorempaa miestä kohti 5–8 laukausta, mutta kesken tilanteen tulilinjalle juoksi nainen. Naisen läsnäolo haittasi poliisin mukaan kohteeseen osumista. Välimatka ampujan ja uhrin välillä oli noin 15–20 metriä. Uhrille tai naiselle ei tullut vammoja ampumisessa.

Kaksi muuta epäiltyä odottivat autossa, ja kolmikko pakeni tapahtumapaikalta ampumisen jälkeen. Epäillyt palasivat hotellihuoneeseen, jossa he keskustelivat poliisin mukaan muun muassa uhrin saamista vammoista ja siitä, miten tälle oli ampumisessa käynyt.

Tekoase heitettiin ulos autosta pakomatkan aikana. Ampuja ja kanssaepäilty hakivat poliisin mukaan aseen pois tien varresta vielä saman yön aikana.

Poliisi on tutkinut tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja murhan yrityksenä.

Kaikki kolme on vangittu eri aikoina Helsingin käräjäoikeudessa.

STT