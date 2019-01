Oulussa neljä uutta seksuaalirikosepäilyä, uhrit poliisin mukaan alle 15-vuotiaita tyttöjä

PS:n suosion nousua selittää esimerkiksi Oulun seksuaalirikosepäilyistä noussut keskustelu, arvioi tutkimusjohtaja – Ylen mittauksessa kokoomus kirii, SDP säilyi suosituimpana

SDP on suosituin puolue 21,2 prosentin kannatuksella, ilmenee Ylen Taloustutkimuksella teettämästä joulu-tammikuun kannatusmittauksesta. Toisena on kokoomus 19,6 prosentin kannatuksella, kolmantena on keskusta 16,1 prosentin kannatuksella. Lue lisää