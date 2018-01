Poliisi määrää ilmaisukieltoja yhä useammin – Asianajajaliitto: Eivät ole lainmukaisia

Poliisin kameravalvonta välähtänyt viime päivinä tavallista useammalle venäläisautolle

Venäläisten lomakausi on näkynyt myös poliisin kameravalvonnassa, sillä viime päivinä tavallista useampi venäläiskuljettaja on jäänyt kiinni ylinopeudesta. Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo STT:lle, että kameravalvonnassa on havaittu päivittäin reilut sata ylinopeutta ajanutta venäläisautoa, kun niitä tavallisesti on noin kymmenen päivässä. Lue lisää