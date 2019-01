Poliisi lopetti yli 30 koiraeläintä törkeästä eläinsuojelurikoksesta epäillyn koirasusikasvattajan tilalta

Poliisi on lopettanut yli 30 koiraeläintä, jotka takavarikoitiin perjantaina epäillyn koirasusikasvattajan tilalta Kanta-Hämeestä. Naista epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta, ja hän on yhä tutkintavankeudessa. Tutkinnassa on poliisin mukaan selvinnyt, että epäilty on kasvattanut tilallaan koiria ja pitänyt koirahoitolaa. Poliisille on myös selvinnyt, että koirasusikasvattajan tilalla on elänyt myös naisen kolmevuotias lapsi. Poliisin mukaan tutkinnassa selvitetään myös lapsen oloja. STT ei tavoittanut Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikön päällikköä, rikosylitarkastaja Jonna Turusta maanantaina.

Helsingin poliisin eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä on tutkinut epäiltyä törkeää eläinsuojelurikosta vuoden alusta lähtien.

Poliisi teki kotietsinnän epäillyn omistamalle tilalle 9. tammikuuta, jolloin siellä oli 64 koiraeläintä ja paljon muita eläimiä. Eläinten olot ja hoito eivät poliisin mukaan täyttäneet eläinsuojelulain- ja asetuksen mukaisia vaatimuksia. Syyttäjä tulee vaatimaan eläintenpitokieltoa, mikä tarkoittaa epäillyn omistamien ja pitämien eläinten tuomitsemista valtiolle menetetyksi.

Läänineläinlääkäri kävi tilalla perjantaina, jolloin siellä oli jäljellä 36 koiraeläintä.

– Siten noin 30 eläintä on siirtynyt uusiin koteihin. Tilalla hoidossa olleet eläimet on saatujen ja käytössä olleiden tietojen perusteella palautettu omistajilleen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi takavarikoi jäljellä olevat eläimet perjantaina.

STT