Poliisi etsii yhä tätä miestä, jonka uskotaan puukottaneen useita henkilöitä Helsingin Haagassa – nimen ja kuvan julkaisu poikkeuksellista

Helsingin Haagassa Santavuorentiellä sunnuntaina tapahtuneista väkivaltarikoksista epäilty mies <strong>Hayder Abduljabbar Al-Hmedavi</strong> on edelleen tavoittamatta, Helsingin poliisi tiedottaa.

Vuonna 1985 syntynyttä, 168 senttiä pitkää miestä epäillään murhan yrityksestä, tapon yrityksestä ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Epäiltyjen rikosten uhrit ovat miehen ex-puoliso, ex-puolison ystävä sekä epäillyn ja ex-puolison kolme yhteistä lasta. Uhrit eivät ole hengenvaarassa.

–Poliisi on tähän mennessä tehnyt ja tekee edelleen laajoja etsintöjä epäillyn kiinni saamiseksi. Koska kyseessä on erittäin vakava rikosepäily, ja epäillyn tavoittaminen on välttämätöntä, voimme esitutkintalain perusteella poikkeuksellisesti julkaista rikoksesta epäillyn nimen ja kuvan, sanoo rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta.

Väkivaltarikoksen paikkana oli Pohjois-Haagan kaupunginosa ja Santavuorentie 6. Poliisi arvioi sunnuntaina, etteivät sivulliset ole vaarassa. Väkivalta kohdistui epäillyn tuntemiin ihmisiin.

Tuoreista näköhavainnoista tulee ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112, ja muista havainnoista tai tiedoista poliisille numeroon 0295 417 935.