Poliisi: Kasarmikadun operaatio Helsingissä liittyi Sipoon murhatutkintaan – kiinniotettava löytyi kuolleena

HELSINKI

Helsingin Kasarmikadulla torstaina iltapäivästä ja alkuillasta käynnissä ollut poliisioperaatio liittyi Sipoon epäillyn murhan tutkintaan, kertoo poliisi.

Poliisi kertoo olleensa Kasarmikadulla ottamassa kiinni vaarallista henkilöä. Poliisin mennessä yksityisasuntoon ottamaan henkilöä kiinni asunnosta ammuttiin poliisin mukaan muutama laukaus. Kun poliisi meni asuntoon sisälle, etsitty löytyi sieltä kuolleena. Poliisi ei ampunut tilanteessa laukauksia, eikä sivullisille aiheutunut vaaraa, poliisi tiedotti.

Operaatio alkoi noin kello 16 ja loppui noin kello 19. Paikalla oli useita raskaasti varustautuneita poliiseja.

Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkisen mukaan poliisi meni Kasarmikadulla kerrostaloasuntoon ottamaan kiinni yhtä miestä. Laukauksia ei ammuttu Minkkisen mukaan tilanteessa ulos asunnosta.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin päivällä erillisellä tiedotteella, että Sipoon Söderkullan epäillyn henkirikoksen tutkinnassa tehtiin torstaina kiinniottoja.

Minkkisen mukaan kiinniottoja on tehty useampia. Sekä Kasarmikadun operaatio että kiinniotot liittyvät Sipoon murhatutkintaan, mutta eri tutkintalinjoihin, Minkkinen sanoo.

– Seuraavaksi tutkinta jatkuu kuulemisilla.

MTV Uutisille Minkkinen sanoi Kasarmikadun operaation vahvistaneen Sipoon henkirikoksen motiivin, ja että muita kiinniotettuja on kolme.

Sipoon uhri löytyi yksityisasunnosta

Sipoon Söderkullassa viime viikon maanantaina tapahtunutta epäiltyä henkirikosta tutkitaan murhana. Yksityisasunnosta löytynyt uhri oli noin 50-vuotias mies. Hänet löydettiin viime viikon tiistaina. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan uhri olisi ollut menestynyt yritysjohtaja.

Poliisi on selvittänyt, että henkirikos on tapahtunut 23. heinäkuuta alkuillan tai illan aikana Söderkullassa Hansaksen alueella. Tarkka tapahtuma-aika on selvitetty, mutta tutkinnallisista syistä sitä ei ole kerrottu julkisuuteen.

STT

STT