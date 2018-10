Poliisi epäilee, että saaristosta löytyneet käteisvarat liittyvät pimeään palkanmaksuun – Airiston Helmi-tutkinnassa vaaditaan vangitsemisten jatkamista

Poliisi vaatii kahden miehen vangitsemisen jatkamista Airiston Helmi-esitutkinnassa. Vangitsemiskäsittelyt järjestetään tiistaina kello 13 ja 14 Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Aiemmin miehet vangittiin epäiltyinä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta syytä epäillä -perusteella.

Asiassa on kyse talousrikostutkinnasta, jossa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta. Törkeästä rahanpesusta voidaan tuomita enintään kuusi ja törkeästä veropetoksesta enintään neljä vuotta vankeutta. Kotietsinnät kohdistuivat esitutkinnassa Airiston Helmi Oy:n kiinteistöihin Turun saaristossa.

Kytkös Airiston Helmeen

Edelleen vangittavaksi vaadittavista 1980-luvulla syntynyt mies on Venäjän kansalainen. Hän on kuulunut Airiston Helmen hallitukseen ja hänellä on ollut yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Airiston Helmen hallituksen kokouksen pöytäkirjojen mukaan mieheltä on kuitenkin poistettu nimenkirjoitusoikeus. Miestä vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syin törkeästä veropetoksesta epäiltynä

Toinen vangittavaksi vaadittavista on puolestaan Viron kansalainen. Hän on syntynyt 1960-luvulla. Hänen puhelinliittymiensä osoite johtaa Airiston Helmen ilmoittamaan osoitteeseen. Kaupparekisterin asiakirjojen mukaan mies ei ole kuulunut Airiston Helmen vastuuhenkilöihin. Miestä vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen.

Poliisin mukaan törkeän rahanpesun osalta ei löytynyt näyttöä, jonka perusteella miehiä voitaisiin epäillä rahanpesurikoksesta todennäköisin syin. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Epäily pimeistä palkoista

Kotietsinnöillä on poliisin mukaan löytynyt noin kolme miljoonaa euroa käteistä. Noin 180 000 euroa käteislöydöistä on dollareita.

Rikoskomisario Antti Perälä keskusrikospoliisista kertoo Lännen Medialle, että kotietsinnöillä löytyneiden käteisvarojen epäillään liittyvän pimeään palkanmaksuun.

Miten suuria summia epäillään maksetun pimeänä?

–Tuohon en lähde tässä vaiheessa tarkemmin lausumaan, Perälä sanoo.