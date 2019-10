Poliisi epäilee, että Nurmijärven Lepsämän koulu sytytettiin tahallaan tuleen

LEPSÄMÄ

Poliisi tutkii Nurmijärven aamuista koulupaloa tuhotyönä. On syytä epäillä, että Lepsämän koulu palo oli tahallaan sytytetty, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo STT:lle.

Motiivista tai epäillystä tekijästä poliisilla ei ole vielä tietoa.

Lepsämän koulun palo sai alkunsa varhain tänä aamuna. Tulipalossa kärsi vahinkoja uusi L-kirjaimen muotoinen puukoulurakennus.

Nurmijärven kunnan tilakeskuspäällikkö Ville Könönen kertoi STT:lle aiemmin, että hän ei osaa vielä arvioida taloudellisten vahinkojen määrää. Koulun opetus järjestetään tulevalla viikolla normaalisti toisissa koulualueen kiinteistöissä, jotka eivät vahingoittuneet tulipalossa.

– Karkeasti sanottuna käytöstä olevasta koulusta on palanut yksi kolmasosaa. Käsitykseni mukaan se osa, joka on palanut, on palanut korjauskelvottomaksi, Könönen sanoi

Taloudellisten vahinkojen määrää hän ei vielä osaa arvioida. Könösen mukaan palaneessa osassa on keittiö, ruokala ja kolme opetusluokkaa. Siellä on pidetty myös iltapäivätoimintaa.

– Meillä on aiemmin ollut opetustiloista pulaa, niin kyllä tämä pahentaa tilannetta entisestään, Könönen sanoo.

Könösen mukaan palaneessa osassa valmistui jokin aika sitten sisäilmaa parantavia korjauksia, joiden koettiin onnistuneen hyvin.

– Kyllähän tässä ilman muuta on mieli maassa, hän sanoo.

Tarjolla myös kriisiapua

Ensi viikolla koulun opetus ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Lepsämän koulun muissa tiloissa, jotka eivät vaurioituneet tulipalossa. Opetus järjestetään normaalin aikataulun mukaan. Kouluruokailu järjestetään luokkatiloissa kertakäyttöastioista.

Kunta järjestää myös koulun oppilaille ja koulussa työskenteleville kriisiapua maanantaista alkaen.

Koulussa opiskelee 260 oppilasta. Lisäksi tilanne vaikuttaa 30 iltapäiväkerholaiseen ja 25 henkilökunnan jäseneen.